ปลัดคนใหม่ อยู่ได้ยันลูกโต ครม.ไฟเขียว ปลัดคมนาคม “ปิยพงษ์” อายุราชการเหลือ 10 ปี

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ **11 สิงหาคม 2569** มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง **นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง** ขึ้นดำรงตำแหน่ง **ปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่** แทน นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2569 ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
การแต่งตั้งครั้งนี้ถูกจับตามองเป็นพิเศษ เพราะนายปิยพงษ์มีอายุประมาณ **50 ปี** ทำให้ยังเหลือเส้นทางราชการอีกถึง **10 ปี** และหากดำรงราชการจนถึงอายุ 60 ปี จะเกษียณในปี **2579**
เท่ากับว่า หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในอนาคต ปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่รายนี้มีเวลาในระบบราชการอีกยาวนาน และถือเป็นข้าราชการระดับสูงที่ขึ้นสู่ตำแหน่งสำคัญตั้งแต่อายุค่อนข้างน้อย
ก่อนหน้านี้ นายปิยพงษ์เพิ่งสร้างสถิติเป็น **อธิบดีกรมทางหลวงที่อายุน้อยที่สุด** หลังเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงคนที่ 35 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ก่อนขยับขึ้นสู่เก้าอี้ปลัดกระทรวงคมนาคมในเวลาไม่ถึงหนึ่งปี
สำหรับประวัติการศึกษา นายปิยพงษ์จบปริญญาตรี **วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย** เมื่อปี 2540 ก่อนศึกษาต่อปริญญาโทด้านวิศวกรรมขนส่งจาก **สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือ AIT** และปริญญาเอกด้านการคมนาคมขนส่งจาก **Imperial College London** ประเทศอังกฤษ โดยเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ.
เส้นทางราชการเติบโตมาจากสายงานวิศวกรรมและการวางแผนของกรมทางหลวงโดยตรง เริ่มจากวิศวกรโยธา ก่อนผ่านตำแหน่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงบประมาณและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ปี 2563 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง รับผิดชอบงานด้านมอเตอร์เวย์ ก่อนขึ้นเป็นผู้อำนวยการสำนักแผนงาน กรมทางหลวง ในปี 2564 และรองอธิบดีกรมทางหลวงในปี 2565
ต่อมาในปี 2567 ขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ก่อนกลับมานั่งตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงในปี 2568 และล่าสุดได้รับไฟเขียวจาก ครม.ให้ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงคมนาคม
อีกด้านหนึ่ง นายปิยพงษ์เป็นข้าราชการที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำงานสำคัญต่อเนื่องผ่านรัฐบาลและรัฐมนตรีคมนาคมหลายยุค ตั้งแต่ช่วง **นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ** เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จนถึงช่วง **นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ** กำกับกระทรวงคมนาคม โดยได้รับมอบหมายงานเกี่ยวกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานและเมกะโปรเจกต์หลายด้าน
อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อกล่าวอ้างเรื่องความสัมพันธ์ทางการเมืองหรือความใกล้ชิดกับนักการเมือง ควรแยกออกจากข้อเท็จจริงเรื่องการแต่งตั้ง เว้นแต่จะมีหลักฐานหรือคำยืนยันอย่างเป็นทางการ เนื่องจากมติแต่งตั้งครั้งนี้เป็นการเสนอโดยกระทรวงคมนาคมและผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามกระบวนการ
ด้านข้อมูลทรัพย์สิน จากบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นต่อ **สำนักงาน ป.ป.ช.** เมื่อปี 2565 มีรายงานว่า นายปิยพงษ์และคู่ครองมีทรัพย์สินรวมประมาณ **143.61 ล้านบาท** และหนี้สินประมาณ **8.29 ล้านบาท**
จากวิศวกรโยธาในกรมทางหลวง ผ่านงานวางแผน มอเตอร์เวย์ รองอธิบดี ผู้ตรวจราชการ ก่อนขึ้นเป็นอธิบดีกรมทางหลวงที่อายุน้อยที่สุด และวันนี้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดของข้าราชการประจำกระทรวงคมนาคม ขณะที่อายุราชการยังเหลืออีกถึง 10 ปี
จึงต้องจับตาว่า **“ปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล”** จะวางทิศทางกระทรวงที่ดูแลงบประมาณและโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของประเทศอย่างไร ในช่วงเวลาราชการที่ยังเหลืออีกยาวถึงปี 2579
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