เอ๊ะยังไง? กระแส นร.เมียนมาทำร้าย นร.ไทยภูเก็ต ถูกไล่ออกแล้ว แต่ ร.ร.ต้นสังกัดยังไม่ยืนยัน

เกิดความสับสนขึ้นในโลกออนไลน์ จากกรณี **นักเรียนหญิงชาวเมียนมาทำร้ายนักเรียนหญิงไทยภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.ภูเก็ต** หลังมีกระแสข่าวแพร่สะพัดว่า โรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียนเมียนมาได้ **“ไล่ออกแล้ว”** และจะไม่ให้กลับเข้าเรียนอีก
กระแสดังกล่าวถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ **10 สิงหาคม 2569** โดยเพจภูเก็ตไทม์ ระบุในทำนองว่า โรงเรียนต้นสังกัดได้ดำเนินการกับนักเรียนหญิงเมียนมาแล้ว และเจ้าตัวจะไม่กลับมาเข้าเรียนที่โรงเรียนอีกต่อไป ก่อนข้อมูลจะถูกนำไปเผยแพร่ต่ออย่างกว้างขวาง จนเกิดความเข้าใจว่า **นักเรียนรายดังกล่าวถูกโรงเรียนไล่ออกเรียบร้อยแล้ว**
แต่เมื่อตรวจสอบข้อมูลต่อ กลับพบว่าสถานะของนักเรียนรายนี้ **ยังไม่มีความชัดเจนถึงขั้นที่จะยืนยันได้ว่า โรงเรียนมีคำสั่งไล่ออกอย่างเป็นทางการ**
โดยจนถึงขณะนี้ ยังไม่พบประกาศหรือคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจาก **โรงเรียนต้นสังกัด** ที่ระบุชัดว่า นักเรียนหญิงเมียนมารายดังกล่าวถูกให้ออกจากโรงเรียนหรือพ้นสภาพนักเรียนแล้ว
ขณะเดียวกัน มีข้อมูลอีกด้านปรากฏตามมาว่า **โรงเรียนยังไม่ได้ไล่นักเรียนรายดังกล่าวออก** และหากเจ้าตัวยังคงประสงค์จะเรียนต่อ โรงเรียนจะต้องดำเนินการตามมาตรการและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
จึงเกิดคำถามตามมาทันทีว่า **ตกลงแล้ว ข่าว “ไล่ออกแล้ว” ที่ถูกแชร์ออกไปก่อนหน้านี้ เป็นสถานะล่าสุดที่ถูกต้องหรือไม่?**
สิ่งที่ยืนยันได้ในขณะนี้ คือ เหตุทำร้ายนักเรียนไทยเกิดขึ้นจริง โดยนักเรียนหญิงเมียนมาผู้ก่อเหตุ **ไม่ได้เรียนอยู่ในโรงเรียนที่เกิดเหตุ** แต่เป็นนักเรียนจากอีกสถานศึกษา และเข้าไปภายในโรงเรียนก่อนเกิดเหตุทำร้ายนักเรียนหญิงไทย
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าดำเนินการตามขั้นตอน ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ตเข้าติดตามดูแลผู้เสียหาย ส่วนมาตรการทางการศึกษากับนักเรียนผู้ก่อเหตุ เป็นหน้าที่ของโรงเรียนต้นสังกัดและหน่วยงานด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อีกจุดที่ต้องแยกให้ออก คือถ้อยคำที่ปรากฏในกระแสข่าวช่วงแรกว่า นักเรียนรายนี้ **“จะไม่มาเข้าเรียนที่โรงเรียนอีกต่อไป”** กับการที่โรงเรียนมี **“คำสั่งไล่ออก”** นั้น อาจไม่ใช่เรื่องเดียวกัน
เพราะการไม่กลับเข้าเรียนในสถานศึกษาเดิม อาจเกิดขึ้นได้จากหลายกรณี ทั้งการย้ายสถานศึกษา ผู้ปกครองนำออก หรือมาตรการอื่น ขณะที่การพ้นสภาพนักเรียนอย่างเป็นทางการย่อมต้องเป็นไปตามกระบวนการของสถานศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นนี้จึงกลายเป็นเรื่องที่ต้องติดตามต่อ หลังข่าว **“นักเรียนเมียนมาถูกไล่ออกแล้ว”** ถูกเผยแพร่และส่งต่อออกไปอย่างกว้างขวาง แต่จนถึงขณะนี้ **ยังไม่พบคำยืนยันอย่างเป็นทางการจากโรงเรียนต้นสังกัด** ที่จะทำให้เรื่องดังกล่าวสิ้นข้อสงสัย
จากนี้จึงต้องรอฟังคำชี้แจงโดยตรงจากโรงเรียนว่า **นักเรียนหญิงเมียนมารายดังกล่าวยังมีสถานะเป็นนักเรียนอยู่หรือไม่ โรงเรียนได้ดำเนินมาตรการทางวินัยอย่างไร และที่สำคัญ มีคำสั่ง “ไล่ออก” ตามที่เป็นกระแสข่าวจริงหรือไม่**
เพราะท้ายที่สุด เรื่องนี้มีคำตอบที่ควรชัดเจนเพียงหนึ่งเดียวว่า
**ตกลงแล้ว...ไล่ออก หรือยังไม่ได้ไล่ออก?**
#NEWS1 รายงาน