ลามถึงไทย! ดารานักแสดงมีระส่ำ “กันตนา” เปิดตัวพระเอก-นางเอก AI คู่แรก หลังดารา AI จีนโกย 250 ล้านวิว

วงการบันเทิงไทยกำลังเดินเข้าสู่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ เมื่อ **กันตนา** เปิดตัว “กานต์-ธาร” พระเอก-นางเอก AI คู่แรกของประเทศไทย เตรียมเดบิวต์ในซีรีส์แนวตั้ง พร้อมวางตัวให้เป็น **Digital Human Artist** ที่สามารถต่อยอดไปได้ทั้งงานแสดง โฆษณา Virtual Production และการสร้างปฏิสัมพันธ์กับแฟนคลับผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่วงการบันเทิงจีนกำลังฮือฮากับ **Fang Taozi (方桃子)** นักแสดงหญิงที่ไม่มีตัวตนจริง แต่ถูกสร้างขึ้นด้วย AI และกลับสามารถสร้างฐานแฟนคลับได้ไม่ต่างจากดารามนุษย์
Fang Taozi ถูกสร้างให้เป็นหญิงสาววัย 20 ปี และโด่งดังจากไมโครดราม่าจีน โดยภายในเวลาเพียงประมาณ 2 เดือน มีผู้ติดตามบนแพลตฟอร์มจีนเกือบ **400,000 คน** ขณะที่ซีรีส์ที่เธอแสดงมียอดรับชมรายงานว่าสูงถึงประมาณ **250 ล้านวิว** จนความสำเร็จของเธอเริ่มสร้างกระแสถกเถียงในวงการนักแสดงจีนว่า AI จะเข้ามาแย่งพื้นที่การทำงานของมนุษย์มากเพียงใด
ที่น่าสนใจกว่านั้นคือ ดารา AI ไม่ได้หยุดอยู่แค่การแสดง เพราะ Fang Taozi เริ่มถูกนำไปใช้ในงานเชิงพาณิชย์และโฆษณาแล้ว แม้ล่าสุดจะเกิดข้อถกเถียงด้านจริยธรรม หลังโฆษณาคอนแทคเลนส์ที่ใช้ตัวละคร AI ถูกถอดออก เนื่องจากมีการนำเสนอในลักษณะที่ทำให้เกิดคำถามว่า ตัวละครซึ่งไม่มีประสบการณ์จริงควรสามารถกล่าวอ้างประสบการณ์การใช้สินค้าเหมือนมนุษย์ได้หรือไม่
กระแสนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของเทคโนโลยีสร้างภาพสวยอีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็น **โมเดลธุรกิจใหม่ของอุตสาหกรรมบันเทิง**
และล่าสุดกระแสดังกล่าวเดินทางมาถึงประเทศไทยอย่างชัดเจนแล้ว
กันตนาเปิดตัว **“กานต์กนก กันตา” หรือ KAN** นางเอก AI ที่ถูกกำหนดบุคลิกให้สง่างาม ฉลาด มั่นใจและอบอุ่น คู่กับ **“ธาร กันตา” หรือ THAN** พระเอก AI บุคลิกอบอุ่น สุภาพ ฉลาด สุขุมและมีอารมณ์ขัน
ทั้งสองจะอยู่ภายใต้จักรวาล **Kantana AI Universe** และไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเล่นซีรีส์เพียงเรื่องเดียว แต่มีแนวคิดที่จะพัฒนาไปสู่ศิลปินดิจิทัลที่สามารถรับงานได้หลากหลาย รวมถึงในอนาคตจักรวาลดังกล่าวอาจขยายไปสู่นักร้อง พิธีกร อินฟลูเอนเซอร์ และครีเอเตอร์ AI อีกด้วย
กันตนายืนยันแนวคิดว่า AI ไม่ได้ถูกนำมาใช้เพื่อแทนที่ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ แต่เป็นเครื่องมือสำหรับ **ต่อยอดจินตนาการและเพิ่มศักยภาพของผู้สร้างคอนเทนต์ไทย** ให้สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้
แต่ในอีกมุมหนึ่ง การมาถึงของพระเอก-นางเอก AI ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะทำให้เกิดคำถามต่ออนาคตของ **นักแสดงที่เป็นมนุษย์**
เพราะ Digital Human ไม่เจ็บป่วย ไม่แก่ลงตามเวลา สามารถปรับรูปลักษณ์ได้ตามโจทย์ของงาน และสามารถถูกนำไปสร้างคอนเทนต์จำนวนมากได้โดยไม่ต้องจัดตารางถ่ายทำเหมือนนักแสดงจริง
อย่างไรก็ตาม AI ก็ยังมีข้อจำกัดสำคัญ โดยเฉพาะความเป็นธรรมชาติ การถ่ายทอดอารมณ์ ความต่อเนื่องของรูปลักษณ์ ตลอดจนประเด็นลิขสิทธิ์ สิทธิในภาพลักษณ์ และคำถามด้านจริยธรรม ซึ่งกำลังเป็นโจทย์ใหญ่ของอุตสาหกรรมบันเทิงทั่วโลก
ดังนั้น การเปิดตัว **กานต์-ธาร** อาจยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่า AI จะเข้ามาแทนนักแสดงไทย
แต่สิ่งที่พูดได้แล้วในวันนี้คือ **AI ไม่ได้ยืนอยู่นอกประตูวงการบันเทิงไทยอีกต่อไป เพราะค่ายใหญ่อย่างกันตนาได้พา AI เข้ามาเป็น “นักแสดง” อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว**
จากดารา AI จีนที่สามารถสร้างยอดรับชมระดับ **250 ล้านวิว** มาถึงพระเอก-นางเอก AI คู่แรกของประเทศไทย สิ่งที่ต้องจับตาต่อจากนี้จึงไม่ใช่แค่ว่า **กานต์-ธารจะดังหรือไม่**
แต่อาจเป็นคำถามใหญ่กว่านั้นว่า เมื่อวันหนึ่งผู้ชมสามารถรัก ติดตาม และซื้อสินค้าตาม “ดารา” ที่ไม่มีตัวตนจริงได้
**พื้นที่ของนักแสดงที่เป็นมนุษย์จะเปลี่ยนไปแค่ไหน?**
#NEWS1 รายงาน