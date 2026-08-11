เพจ “กัน จอมพลัง ช่วยสู้” ยังโพสต์ชื่นชม “ฉลอง” ไม่ธรรมดา ไม่ใส่กุญแจมือ แถลงข่าวชิล พ่นควันในโรงพัก

กลายเป็นอีกประเด็นร้อนจากคดี **“ฉลอง เรี่ยวแรง”** หลังเพจ **“กันจอมพลัง ช่วยสู้”** โพสต์ภาพพร้อมข้อความเชิงประชด ตั้งคำถามถึงการปฏิบัติต่ออดีต สส.นนทบุรี ระหว่างอยู่ภายใน สภ.รัตนาธิเบศร์ โดยเฉพาะภาพที่ไม่ปรากฏการใส่กุญแจมือ และยังมีภาพเจ้าตัวสูบบุหรี่ภายในโรงพัก
โพสต์ดังกล่าวระบุว่า
> “กดคนแล้วได้นั่งจุ๊ยๆ
> ตำรวจเจอตัวยังไม่ใส่กุญแจมือ
> ได้แถลงข่าวชิล
> นั่งดูดพ่นควันที่โรงพัก
> ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับ
ข้อความดังกล่าวทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาว่า เหตุใดผู้ต้องหาในคดีร้ายแรงจึงปรากฏภาพนั่งพูดคุยกับสื่อโดยไม่มีเครื่องพันธนาการ และยังสามารถสูบบุหรี่ภายในสถานีตำรวจได้
ล่าสุด ประเด็น **“นั่งดูดพ่นควันที่โรงพัก”** ที่เพจกันจอมพลังนำมาตั้งข้อสังเกต ไม่ได้จบอยู่เพียงกระแสวิจารณ์ในโลกออนไลน์
**กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าดำเนินการกับนายฉลองแล้ว และมีการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 5,000 บาท** จากกรณีสูบบุหรี่ภายใน สภ.รัตนาธิเบศร์ เนื่องจากสถานีตำรวจเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและข้อกำหนดเรื่องเขตปลอดบุหรี่
ก่อนหน้านี้ กรมควบคุมโรคได้ออกมาเตือนถึงกรณีดังกล่าวโดยตรง พร้อมข้อความ **“สูบบุหรี่ในโรงพัก ผิดกฎหมาย ปรับจริง 5,000 บาท”** หลังภาพนายฉลองสูบบุหรี่ภายในห้องของสถานีตำรวจถูกเผยแพร่ออกไป
นั่นหมายความว่า อย่างน้อยหนึ่งประเด็นที่เพจ “กันจอมพลัง ช่วยสู้” หยิบมาตั้งคำถาม คือเรื่องการสูบบุหรี่ภายในโรงพัก ได้กลายเป็นเรื่องที่มีการดำเนินการตามกฎหมายแล้ว
ส่วนอีกประเด็นคือ **เหตุใดนายฉลองจึงไม่ถูกใส่กุญแจมือในช่วงที่ปรากฏภาพดังกล่าว**
เรื่องนี้ฝ่ายตำรวจได้ออกมาชี้แจง โดย **ผบช.ภ.1 ยืนยันว่าการสอบปากคำนายฉลองดำเนินการตามขั้นตอน และไม่ได้ให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ต้องหา** ขณะที่กรณีสูบบุหรี่มีคำอธิบายในช่วงแรกว่าเป็นการอนุญาตเนื่องจากผู้ต้องหามีความเครียด
อย่างไรก็ตาม การอนุญาตดังกล่าวไม่ได้ทำให้ข้อกำหนดตามกฎหมายเรื่องเขตปลอดบุหรี่หมดไป และท้ายที่สุดกรมควบคุมโรคก็เข้าดำเนินการเปรียบเทียบปรับนายฉลอง 5,000 บาท
ภาพดังกล่าวจึงกลายเป็นภาพที่ถูกตั้งคำถามในสองมิติ
มิติแรกคือ **มาตรฐานการควบคุมผู้ต้องหา** ว่าเหตุใดในช่วงหนึ่งจึงไม่ปรากฏการใช้กุญแจมือ
และมิติที่สองคือ **การบังคับใช้กฎหมายภายในสถานที่ราชการเอง** เพราะเมื่อโรงพักเป็นเขตปลอดบุหรี่ การอนุญาตให้บุคคลหนึ่งสูบบุหรี่ภายในสถานที่ก็ย่อมนำไปสู่คำถามเรื่องมาตรฐานเดียวกันสำหรับประชาชนทั่วไป
ล่าสุด วันที่ **11 สิงหาคม 2569** ภาพการควบคุมตัวนายฉลองเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด เมื่อตำรวจนำตัวไปฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีใน **4 ข้อหาหนัก** พร้อมยื่นคัดค้านการประกันตัว และมีการระดมตำรวจรวมถึงหน่วยปฏิบัติการพิเศษกว่า **50 นาย** ดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
นายฉลองในวันนี้ไม่ได้ตอบคำถามสื่อเกี่ยวกับคดี และเมื่อถูกถามว่ามีความเครียดและเป็นห่วงลูกหรือไม่ เจ้าตัวเพียงพยักหน้า ก่อนถูกควบคุมเข้าสู่กระบวนการฝากขัง
จึงกลายเป็นภาพที่แตกต่างจากช่วงแรกอย่างชัดเจน
จากภาพ **นั่งพูดคุย ไม่ปรากฏกุญแจมือ และสูบบุหรี่ภายในโรงพัก** ที่ถูกเพจกันจอมพลังนำมาเหน็บว่า “ไม่ธรรมดา” มาถึงวันนี้ นายฉลองถูกควบคุมตัวอย่างเข้มงวด ส่งฝากขัง 4 ข้อหาหนัก ตำรวจคัดค้านการประกันตัว และกรณีสูบบุหรี่ในโรงพักก็ถูกกรมควบคุมโรคดำเนินการ **ปรับ 5,000 บาทเรียบร้อยแล้ว**
เรื่องนี้จึงไม่ได้มีเพียงคำถามว่า นายฉลองได้รับสิทธิพิเศษหรือไม่ เพราะตำรวจยืนยันว่าไม่ได้มีการให้สิทธิพิเศษ
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้สังคมสามารถตั้งคำถามต่อได้ว่า **มาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาและการบังคับใช้กฎหมายภายในสถานีตำรวจ ควรต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับทุกคนหรือไม่**
**ขอบคุณข้อมูลและภาพ : เพจ กันจอมพลัง ช่วยสู้**
#NEWS1 รายงาน