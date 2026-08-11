สถานทูตจีนเตือนแล้ว! มาไทยต้องเคารพกฎหมาย-วัฒนธรรมและคนไทย คำถามคือ “นทท.จีนจะฟังไหม?”

กลายเป็นประเด็นที่ต้องจับตามอง หลัง **สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย** ออกประกาศเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2569 กำชับพลเมืองจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในประเทศไทย ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสถานที่ พร้อมย้ำให้ **เคารพประชาชนไทย ท่องเที่ยวอย่างมีอารยธรรม และรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของพลเมืองจีน**
คำเตือนครั้งนี้น่าสนใจ เพราะเกิดขึ้นหลังมีเหตุเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวและแฟนคลับชาวจีนบางกลุ่มในประเทศไทย จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎและการสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น
หนึ่งในกรณีที่เป็นข่าว คือเหตุที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสารชาวจีนและเที่ยวบิน **การบินไทย TG674 เส้นทางสุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง** หลังแฟนคลับชาวจีนบางส่วนพยายามติดตามศิลปินเข้าไปในห้องรับรองผู้โดยสาร ทั้งที่ไม่มีสิทธิ์ใช้บริการ เจ้าหน้าที่ต้องเข้าควบคุมสถานการณ์และเชิญออกจากพื้นที่ ก่อนเกิดความวุ่นวายตามมา
ก่อนหน้านั้นยังเกิดเหตุในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ **GMMTV** เมื่อแฟนคลับหญิงชาวจีนมีปัญหากับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในงานที่กรุงเทพฯ จนเกิดการกระทบกระทั่งทางร่างกาย และกลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างหนักทั้งในไทยและจีน โดยแต่ละฝ่ายมีคำอธิบายต่อเหตุการณ์แตกต่างกัน
เหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้หมายความว่า **นักท่องเที่ยวจีนทั้งหมด** ที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะมีพฤติกรรมเช่นเดียวกัน เพราะเป็นการกระทำของคนบางกลุ่มเท่านั้น
แต่เมื่อเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นซ้ำและภาพถูกเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย ย่อมส่งผลต่อความรู้สึกของคนไทย และอาจกระทบภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวจีนโดยรวมได้
จึงน่าสนใจว่า ในประกาศล่าสุด สถานทูตจีนไม่ได้เตือนพลเมืองของตัวเองเพียงเรื่อง **“ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทย”** เท่านั้น แต่ยังลงรายละเอียดไปถึงการ **เคารพประชาชนไทย ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างสุภาพ มีไมตรีจิต เปิดกว้าง และรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของพลเมืองจีน**
อย่างไรก็ตาม ต้องแยกให้ชัดว่า **สถานทูตจีนไม่ได้ระบุว่าออกประกาศเพราะเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งโดยเฉพาะ** ดังนั้นจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่า เหตุแฟนคลับจีนหรือความวุ่นวายที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเป็นสาเหตุโดยตรงของประกาศ
แต่จังหวะเวลาที่ประกาศออกมา หลังมีข้อพิพาทเกี่ยวกับชาวจีนหลายกรณีในประเทศไทย ก็ทำให้คำว่า **“เคารพประชาชนไทย”** และ **“รักษาภาพลักษณ์พลเมืองจีน”** ถูกจับตามองมากเป็นพิเศษ
คำถามจากนี้จึงอยู่ที่ว่า **เมื่อสถานทูตจีนเตือนพลเมืองของตัวเองแล้ว คำเตือนจะได้ผลแค่ไหน?**
เพราะการออกประกาศเป็นเรื่องหนึ่ง แต่การทำให้นักท่องเที่ยวจีนจำนวนมากที่เดินทางเข้าประเทศไทยรับรู้และปฏิบัติตาม เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
สิ่งที่จะพิสูจน์คำเตือนนี้จึงไม่ใช่ข้อความในประกาศ แต่คือ **พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนหลังจากนี้**
หากยังเกิดเหตุฝ่าฝืนกฎ สร้างความวุ่นวาย หรือไม่เคารพสิทธิของคนในพื้นที่ซ้ำอีก ก็ย่อมเกิดคำถามว่า **การเตือนจากสถานทูตเพียงอย่างเดียวเพียงพอหรือไม่**
ขณะเดียวกัน ฝ่ายไทยก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองเช่นกัน เพราะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาติใด เมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็ต้องอยู่ภายใต้ **กฎหมายไทยและกติกาเดียวกัน**
วันนี้อย่างน้อย **สถานทูตจีนประจำประเทศไทยส่งสัญญาณถึงพลเมืองของตัวเองชัดเจนแล้ว** ว่า มาไทยต้องเคารพกฎหมาย เคารพวัฒนธรรม มีมารยาท และที่สำคัญ **ต้องเคารพคนไทย**
จากนี้เหลือเพียงคำถามว่า
**สถานทูตจีนเตือนแล้ว...“นทท.จีนจะฟังไหม?”**
#NEWS1 รายงาน