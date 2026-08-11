ชีวิตเถื่อน ฉลอง เรี่ยวแรง จากอดีตส.ส.สู่ ฆาตกร ฆ่า นายกอบจ.นนทบุรี
นักเลงโบราณอย่างนายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต ส.ส.เมืองนนท์ 3 สมัย ใช้ปืนตัดสินปัญหา รัวฆ่า พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกอบจ.นนทบุรี ดับสยอง
หลังเกิดเหตุ เจ้าของฉายา “หลอง งูเห่า” แถลงเปิดใจอย่างไม่สะท้าน อ้างว่า เขาช่วยเหลือ พ.ต.อ.ธงชัย ที่เป็นเพื่อนกันมามากมาย แต่พอเขาเดือดร้อน อยากได้เงิน 11 ล้านคืน เพื่อนกลับไม่คุยด้วย ขึ้นรถจะหนี
ดูแล้ว โอกาสที่ หลอง งูเห่า ต้องเลื้อยไปใช้กรรมในคุก มีอยู่สูงมาก แต่คนทั่วไป ก็ไม่เคยรู้มาก่อน นายฉลอง เรี่ยวแรงคนนี้ ชีวิตเขาคุ้นเคยกับคุก เป็นอย่างดี
เขาเคยให้สัมภาษณ์เรื่องราวชีวิตตัวเอง ลงในนิตยสาร Cops Magazine เมื่อหลายปีมาแล้ว เผยตัวตนของหลอง งูเห่า เขาคือ นักเลงเถื่อนของแท้
ไม่แปลกใจที่เขาจะกล้าสาดกระสุนสังหารเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดอย่างเยือกเย็น แล้วโทรแจ้งสื่อออกรายการสด ก่อนมอบตัวแบบไม่สะท้าน ไม่สลด ไม่ใดๆ ทั้งสิ้น
หลอง งูเห่า พูดกับ Cops Magazine ว่า เริ่มต้นจากการเป็นนักเลงหัวไม้ ละแวกวัดบ้านแพรกใต้ อ.เมืองนนทบุรี เรียนจบโรงเรียนช่างกลนนทบุรี มีพ่อเป็นอดีตตำรวจยศนายดาบ ที่โอนย้ายไปกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้คุมคุกบางขวาง
เขาอยากเป็นตำรวจแบบพ่อ ไปสมัครเข้าโรงเรียนพลตำรวจ แต่ตรวจโรคไม่ผ่าน เลยตามรอยพ่อไปทำงานเป็นผู้คุมด้วย ได้เห็นนักโทษการเมือง นักโทษประหารมากมาย
เขาเป็นผู้คุมเรือนจำยาวนานร่วม 10 ปี ชีวิตก็พลิกผัน ต้องเปลี่ยนสถานะจากผู้คุมไปเป็นนักโทษซะเอง ถูกจับกุมดำเนินคดีข้อหาเช็คเด้ง เพราะกู้หนี้นอกระบบ เอามาลงทุนทําร้านขายของชำในคุก โดยมีอาชีพเสริม ขี่มอไซค์รับจ้างไปด้วย
หลอง งูเห่า เล่าว่า พอติดคุก ก็ได้เป็นนักฟุตบอลทีมเรือนจำ เนื่องจากมีฝีเท้าตี วันๆ เลยไม่ต้องทำอะไร นอกจากเดาะบอล เตะตะกร้อ
สิ่งนี้ขัดหูขัดตานักโทษ ซึ่งเป็นนักเลงเมืองนนท์ บุกมาด่าเขาเป็นเด็กเส้น งานการไม่ทํา เลยเกิดการท้าทายและวางมวยกัน
จังหวะที่ผู้คุมเข้ามาล็อกตัวเขา ฝ่ายตรงข้ามกลับชักมีดที่เหน็บเอวไว้ ออกมาแทงเฉี่ยวหน้าไปหวุดหวิด เขาโมโหจัด สลัดหลุดจาก ผู้คุม จับคู่ต่อสู้หักแขน แล้วอัดร่างกระแทกกับเสาเหล็ก จนบาดเจ็บหนักถึงขั้นเข้าโรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้ทําเอาเขาถูกจับตีตรวน ส่งไปขังเดี่ยว ขณะถูกจับตีตรวน หลอง งูเห่า พูดกับผู้คุมซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าว่า ตีตรวนผมตามกติกาไม่เป็นไร ถ้าตีหรือเตะผม หัวหน้าโดนแน่
หลอง งูเห่า เล่าว่า เขาเชื่อเรื่องดวง สมัยขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง มีป้าคนหนึ่งมาดูลายมือแล้วทำนายทายทักไว้ว่า ต่อไปภายภาคหน้าประมาณปี 2538-2541 เขาจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ มีเงินนับร้อยล้าน ยังนึกเลยว่าป้าแกบ้าหรือเปล่า เพราะเขามีฐานะยากจน แม่มีลูกตั้ง 9 คน
ติดคุกไม่ถึงเดือน เมียของเขาก็ไปยืมเงินพ่อตา มาจ่ายคืนให้ผู้เสียหายคดีเช็ค จนได้ออกจากคุกมาขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ก็ไปประสบอุบัติเหตุรถล้ม เกือบถูกรถพ่วงทับตายคาถนน รอดมาได้สุดระทึก
เขาเล่าว่า ลงมือตัดเฝือกขาด้วยตัวเอง ทั้งที่ยังไม่ครบกำหนด จากนั้นพลิกบทบาทตัวเองมาเป็นเจ้าพ่อคุมวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เล่นบทบาทเป็นโจรเต็มตัว ไม่ยอมส่งส่วยให้ตํารวจ และไม่ยอมให้นักเลงหน้าไหนมายึดวิน ประกาศลั่นถ้ามายึด มึงตาย
ชะตาชีวิตพลิกผัน เมื่อวันหนึ่ง ลักษณา เพียรเจริญทรัพย์ นักการเมืองดังของจังหวัดนนทบุรี ทาบทามให้ไปทำงานด้วยกัน และส่งให้เรียนจนจบปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เขาได้รับมอบหมายให้ทำงานดูแลเงิน ได้ถือเงินวันละ 20 ล้าน เลยขอเจ้านาย อยากพกปืนเพื่อความปลอดภัย เจาะจงเลือกพกปืนเถื่อนขนาด 11 มม. เพื่อว่าถ้ามีเรื่องอะไรขึ้นมา จะได้ไม่เดือดร้อนใคร
หลอง งูเห่า เล่าว่า จนกระทั่งบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ ชีวิตก็เปลี่ยนแปลง เป็นคนที่นายไว้ใจที่สุดในบริษัท เปิดเซฟได้ จัดการเรื่องเช็คได้ คุมทุกบัญชี โดยที่ไม่เคยโกงเขาแม้แต่บาทเดียว
พอเจ้านายไว้ใจ เลยชวนเป็นหัวคะแนนและลงเล่นการเมืองท้องถิ่น เป็นสมาชิกสภาเทศบาล รวมถึงคอยดูแลการเงินบริษัท
เท่านั้นไม่พอ ยังคุมผับ รับทำหวยเถื่อน จับงานซื้อขายที่ดินให้เจ้านาย ทำเงินมากมายมหาศาล นำเงินบางส่วนไปเล่นหุ้น จนมีเงินเป็นร้อยล้านบาท ตรงตามที่หมอดูทำนายไว้เมื่อหลายสิบปีก่อน
จากนั้นสวมเสื้อพรรคประชากรไทย ลงสนามเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี เขต 6 แค่สมัยแรก ก็ล้มช้างชนะถวิล จันทร์ประสงค์ แชมป์เก่าหลายสมัย ไม่เคยใส่สูทผูกไท ก็ต้องใส่คราวนี้
เขาเล่าด้วยว่า บุญพาวาสนาส่ง ได้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ แต่ต้องตกสวรรต์ ถูกกล่าวหาว่า ปั๊มซีดีเถื่อนขาย จนเป็นข่าวกระฉ่อน แต่เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำ และสุดท้ายก็ไม่ถูกดําเนินคดี
นายฉลอง เรี่ยวแรง หล่นคําคมในการสัมภาษณ์ครั้งนั้นไว้ด้วยว่า
“การเมืองมันสอนว่า นี่มันไม่ใช่สังคมของเรา การเมืองมันต้องเป็นคนที่เล่นละคร ต้องกล้าที่จะโกหก กล้าที่จะต้องตามน้ำ กล้าที่จะพูดดำเป็นขาว พูดขาวเป็นดำ”