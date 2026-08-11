ปิดจบง่ายไปไหม? คปท.-หมอตุลย์ บุกทำเนียบ จี้นายกฯ ขยายผลโกงสอบท้องถิ่น

เรื่องนี้ยังไม่จบ! **คปท. จับมือ “หมอตุลย์” นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์** นัดเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 11 สิงหาคม 2569 เวลา 10.30 น. เพื่อทวงถามและยื่นข้อเรียกร้องถึงรัฐบาลในประเด็นการตรวจสอบทุจริตการสอบท้องถิ่น หลังตั้งคำถามว่า เหตุใดเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการสอบและอนาคตของผู้เข้าสอบจำนวนมาก จึงถูกมองว่าสามารถ “ปิดจบ” ได้ ทั้งที่ยังมีประเด็นซึ่งฝ่ายผู้ร้องเห็นว่าควรขยายผลต่อ
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้มีต้นทางจาก **เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย หรือ คปท.** ซึ่งประกาศนัดหมายอย่างชัดเจนว่า
**วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2569 เวลา 10.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล ไปถามเรื่อง “โกงสอบท้องถิ่น”**
พร้อมระบุถึงการไปสมทบกับ **นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ หรือ “หมอตุลย์”** เพื่อเคลื่อนไหวในประเด็นดังกล่าว
หัวใจสำคัญไม่ได้อยู่เพียงว่า มีการตรวจพบความผิดปกติในการสอบหรือมีผู้ถูกดำเนินการไปแล้วกี่ราย แต่อยู่ที่คำถามว่า **การตรวจสอบขยายผลไปถึงผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่อาจอยู่เบื้องหลังอย่างครบถ้วนแล้วหรือยัง**
เพราะหากการทุจริตการสอบเกิดขึ้นเป็นกระบวนการ ย่อมไม่ควรตรวจสอบเพียงบุคคลที่อยู่ปลายทาง แต่จำเป็นต้องย้อนกลับไปดูตั้งแต่ขั้นตอนการจัดสอบ การออกข้อสอบ การเข้าถึงข้อมูล การประสานงาน ตลอดจนเส้นทางที่ทำให้ผู้เข้าสอบบางรายอาจได้รับประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรม
นี่จึงเป็นเหตุผลที่ฝ่าย คปท. และหมอตุลย์ไม่ต้องการให้เรื่องถูกมองว่า **“จบแล้ว”** เพียงเพราะมีการดำเนินการกับบุคคลบางส่วน
คำถามสำคัญคือ หากมีการทุจริตเกิดขึ้นจริง **ใครเป็นผู้ดำเนินการ ใครรู้เห็น ใครได้ประโยชน์ และมีบุคคลระดับใดเกี่ยวข้องบ้าง**
รวมถึงต้องตอบให้ได้ว่า การสอบที่มีผู้สมัครจำนวนมากและเกี่ยวข้องกับการบรรจุบุคลากรเข้าสู่ระบบราชการท้องถิ่น มีช่องโหว่เกิดขึ้นได้อย่างไร
เพราะความเสียหายจากการโกงสอบไม่ได้มีเพียงเรื่องข้อสอบรั่วหรือมีคนสอบผ่านโดยไม่เป็นธรรม แต่ยังหมายถึงการแย่งโอกาสจากผู้เข้าสอบที่อ่านหนังสือ เตรียมตัว และเข้าสู่สนามสอบด้วยความสุจริต
หากคนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือต้องแข่งขันกับคนที่อาจได้ข้อมูลหรือข้อสอบมาก่อน ความเสียหายก็เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นทาง และยังสามารถส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของระบบคัดเลือกบุคลากรภาครัฐในระยะยาว
ด้วยเหตุนี้ การเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลจึงมุ่งตรงไปยังฝ่ายบริหาร โดยต้องการให้ **นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลขยายผลการตรวจสอบให้ถึงที่สุด** แทนที่จะปล่อยให้สังคมเกิดข้อสงสัยว่า เรื่องกำลังถูกปิดลงทั้งที่คำถามสำคัญยังไม่ได้รับคำตอบ
ประเด็นที่ต้องจับตาหลังจากนี้จึงไม่ใช่เพียงว่าจะมีใครออกมารับหนังสือหรือรับข้อเรียกร้องเท่านั้น
แต่คือ **รัฐบาลจะสั่งขยายผลหรือไม่**
และหากขยายผล จะตรวจสอบย้อนหลังไปถึงระดับใด จะสาวถึงต้นตอของกระบวนการหรือไม่ รวมถึงจะมีมาตรการอย่างไรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าสอบที่สุจริตว่า การแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการจะต้องเกิดขึ้นภายใต้กติกาเดียวกัน
เพราะหากมีการโกงสอบจริง การจับเฉพาะคนที่อยู่ปลายทางโดยไม่สามารถตอบได้ว่า **ข้อสอบหรือข้อมูลหลุดออกมาได้อย่างไร และใครเป็นต้นทาง** ก็ย่อมทำให้คำถามของสังคมยังคงอยู่
นี่คือเหตุผลที่ คปท. และหมอตุลย์ยังไม่ยอมให้ประเด็นดังกล่าวเงียบหาย และนัดเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่ 11 สิงหาคม เพื่อทวงถามเรื่องการขยายผลคดีต่อฝ่ายบริหารโดยตรง
**ปิดจบง่ายไปไหม?** จึงไม่ใช่เพียงคำถามของผู้เคลื่อนไหว แต่เป็นคำถามที่รัฐบาลต้องทำให้ชัดว่า การตรวจสอบกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นได้เดินไปจนถึงต้นตอแล้วจริงหรือยัง
หากยังไม่ถึง การตรวจสอบก็ไม่ควรหยุดอยู่เพียงเท่านี้
**ขอบคุณข้อมูล : เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.)**
#NEWS1 รายงาน