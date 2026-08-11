ย้อนไทม์ไลน์ อึ้ง! ฉลองไม่ได้นั่งรอมอบตัว แต่เผ่นขึ้นวิน แล้ว ตร.ตามรวบ

ย้อนไทม์ไลน์คดีสะเทือนขวัญเมืองนนท์ หลัง **ฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี** ก่อเหตุยิง **พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี** เสียชีวิต พบรายละเอียดสำคัญหลังเกิดเหตุว่า ฉลองไม่ได้ก่อเหตุแล้วนั่งรอมอบตัวกับตำรวจอยู่ภายใน อบจ.นนทบุรี ตามที่หลายคนอาจเข้าใจ
แต่หลังเกิดเหตุ **ฉลองออกจากบริเวณที่เกิดเหตุ ก่อนเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้าง หรือ “วินมอเตอร์ไซค์” เพื่อเดินทางออกจากพื้นที่**
ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งติดตามและสามารถควบคุมตัวฉลองได้ในเวลาต่อมา จากนั้นจึงนำตัวเข้าสู่กระบวนการสอบสวน
ประเด็นนี้ทำให้ต้องแยกความหมายให้ชัดระหว่าง **“มอบตัว”** กับ **“ถูกเจ้าหน้าที่ติดตามควบคุมตัว”**
เพราะหากผู้ก่อเหตุนั่งรอเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดเกิดเหตุโดยไม่ได้เดินทางออกไป ภาพของเหตุการณ์ย่อมเป็นอีกแบบหนึ่ง แต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏคือ หลังเกิดเหตุฉลองมีการเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่ด้วยรถจักรยานยนต์รับจ้าง ก่อนถูกตำรวจติดตามตัวได้
อีกเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นหลังการยิง คือการที่ฉลองโทรศัพท์หา **“เจ๊ปอง” อัญชะลี ไพรีรัก** ผู้สื่อข่าวอาวุโส ซึ่งรู้จักกับฉลองในฐานะแหล่งข่าวมายาวนานกว่า 20 ปี
ขณะนั้นอัญชะลีกำลังจัดรายการสด เมื่อได้รับโทรศัพท์จากฉลอง ในตอนแรกจึงบอกให้โทรกลับมาใหม่เนื่องจากกำลังทำรายการ แต่ฉลองยืนยันว่าต้องพูดคุยทันที พร้อมแจ้งถึงเหตุร้ายที่เพิ่งเกิดขึ้น
เมื่อทราบเรื่อง อัญชะลีจึงพยายามเกลี้ยกล่อมให้ฉลองตั้งสติ สงบสติอารมณ์ จัดการกับอาวุธปืนไม่ให้เกิดอันตรายเพิ่มเติม และให้ทีมงานรีบประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แต่จุดที่ต้องแยกออกจากกันให้ชัดคือ **การที่อัญชะลีเกลี้ยกล่อมฉลองทางโทรศัพท์ ไม่ได้หมายความว่าหลังยิงแล้วฉลองนั่งรออยู่ใน อบจ.นนทบุรีเพื่อมอบตัว**
เพราะเมื่อย้อนดูการเคลื่อนไหวหลังเกิดเหตุ พบว่าฉลองออกจากพื้นที่และขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ไปแล้ว ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามควบคุมตัวได้
อย่างไรก็ตาม ยังมีคำถามสำคัญที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่า **โทรศัพท์สายที่ฉลองโทรหาอัญชะลี เกิดขึ้นตรงจุดใดของไทม์ไลน์**
เกิดขึ้นหลังออกจาก อบจ.แต่ก่อนตำรวจควบคุมตัว หรือเกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวฉลองไว้แล้ว
ข้อมูลที่มีอยู่ขณะนี้ยังไม่ควรนำมาเรียงเป็น **“ยิง → ขึ้นวิน → ถูกจับ → โทรหาเจ๊ปอง”** แบบฟันธง จนกว่าจะมีข้อมูลเวลาของสายโทรศัพท์หรือข้อมูลจากการสอบสวนที่สามารถยืนยันลำดับดังกล่าวได้
แต่ส่วนที่ชัดเจนแล้วคือ ลำดับเหตุการณ์หลังการก่อเหตุไม่ได้จบลงด้วยการที่ฉลองนั่งรอเจ้าหน้าที่อยู่ตรงจุดเกิดเหตุ
ภาพของเหตุการณ์ที่ชัดขึ้นคือ **ก่อเหตุ → ออกจากบริเวณ อบจ. → ขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ออกจากพื้นที่ → เจ้าหน้าที่ติดตามและควบคุมตัว**
ส่วนโทรศัพท์สายสำคัญถึง “เจ๊ปอง” จะอยู่ตรงตำแหน่งใดในช่วงเวลาดังกล่าว ยังเป็นรายละเอียดที่ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนต่อไป
ดังนั้น หากจะกล่าวว่า **“ฉลองยิงเสร็จแล้วนั่งรอมอบตัวตามคำเกลี้ยกล่อม”** ย่อมไม่ตรงกับลำดับการเคลื่อนไหวที่ปรากฏ
สิ่งที่เกิดขึ้นคือ หลังเสียงปืนสงบ ฉลองออกจากพื้นที่ ใช้วินมอเตอร์ไซค์เดินทางออกไป ก่อนตำรวจจะสามารถติดตามและควบคุมตัวได้
ส่วนบทบาทของอัญชะลีควรแยกเป็นอีกประเด็นหนึ่ง คือ **เมื่อได้รับโทรศัพท์จากฉลองแล้ว ได้พยายามเกลี้ยกล่อมให้สงบสติอารมณ์และประสานเจ้าหน้าที่** ไม่ควรนำสองเหตุการณ์มารวมกันจนเกิดความเข้าใจว่าฉลองไม่ได้ออกจากพื้นที่และสมัครใจนั่งรอมอบตัวตั้งแต่แรก
คดีนี้จึงยังมีรายละเอียดของช่วงเวลาหลังเกิดเหตุที่ต้องไล่เรียงกันอย่างละเอียด โดยเฉพาะ **โทรศัพท์สายแรกหลังเกิดเหตุเกิดขึ้นเมื่อใด และขณะนั้นฉลองอยู่ที่ไหน**
แต่สิ่งหนึ่งที่ไทม์ไลน์ตอบได้แล้วคือ—
**ฉลองไม่ได้นั่งรอมอบตัวอยู่ที่ อบจ. หลังเกิดเหตุ แต่ขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ออกจากพื้นที่ ก่อนตำรวจติดตามควบคุมตัวได้ในเวลาต่อมา**
#NEWS1 รายงาน