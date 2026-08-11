อึ้ง! พบจรวดต่อสู้รถถังเสียบคาต้นไม้ที่ลำนางรอง บุรีรัมย์ ทัพภาค 2 เร่งสอบ ใช่ของเขมรหรือไม่

พบวัตถุระเบิดลักษณะเป็นกระสุนต่อสู้รถถังขนาด 105 มม. ปักคาอยู่บนต้นไม้กลางพื้นที่ป่าดงใหญ่ บ้านลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ทำเอาประชาชนในพื้นที่ผวา ก่อนกองทัพภาคที่ 2 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการเก็บกู้ พร้อมเร่งพิสูจน์ที่มาว่าเกี่ยวข้องกับการสู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาที่ผ่านมาหรือไม่
เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังราษฎรในพื้นที่บ้านลำนางรองพบวัตถุต้องสงสัยปักคาอยู่กับต้นไม้ ภายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นวัตถุระเบิดที่ยังมีอันตราย
หลังได้รับรายงาน **กองทัพภาคที่ 2** ได้ประสานหน่วยทหารที่รับผิดชอบพื้นที่เข้าตรวจสอบทันที
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า วัตถุดังกล่าวมีลักษณะเป็น **กระสุนระเบิดต่อสู้รถถังขนาด 105 มม.** ซึ่งปักติดอยู่บนต้นไม้ เจ้าหน้าที่จึงควบคุมพื้นที่และดำเนินการตามขั้นตอนสำหรับการเก็บกู้วัตถุระเบิด เพื่อป้องกันอันตรายต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
อีกประเด็นที่น่าสนใจคือ จุดที่ตรวจพบกระสุนดังกล่าวเคยเป็นที่ตั้งฐานเดิมของ **กองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน 215 หรือ ร้อย ฉก.ตชด.215**
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันไม่มีกำลังตำรวจตระเวนชายแดนประจำอยู่ที่ฐานดังกล่าวแล้ว เนื่องจากกำลังพลได้ถอนออกไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ใหม่
สิ่งที่กองทัพกำลังตรวจสอบต่อจากนี้คือ **กระสุนต่อสู้รถถังที่พบมาจากที่ใด**
โดยเฉพาะข้อสงสัยว่า เป็นกระสุนที่ถูกยิงมาจากฝั่งกัมพูชาในช่วงการสู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชารอบที่ 1 หรือรอบที่ 2 ที่ผ่านมา แล้วตกค้างอยู่ในพื้นที่หรือไม่
ประเด็นนี้ยังต้องรอเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบชนิด รุ่น สภาพของกระสุน รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะสามารถระบุต้นทางได้อย่างชัดเจน
ดังนั้น ณ ขณะนี้ **ยังไม่ควรสรุปว่ากระสุนดังกล่าวเป็นของฝ่ายกัมพูชา** จนกว่ากองทัพภาคที่ 2 หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบจะเปิดเผยผลการตรวจพิสูจน์อย่างเป็นทางการ
การพบวัตถุระเบิดครั้งนี้ยังเป็นเครื่องเตือนถึงอันตรายจากยุทโธปกรณ์และวัตถุระเบิดที่อาจตกค้างตามพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากการสู้รบ โดยเฉพาะพื้นที่ป่าและพื้นที่ห่างไกลซึ่งอาจยังไม่ได้รับการสำรวจอย่างละเอียด
หากประชาชนพบวัตถุต้องสงสัยในพื้นที่ชายแดน **ไม่ควรจับ เคลื่อนย้าย หรือพยายามตรวจสอบด้วยตัวเอง** แต่ควรถอยห่างจากบริเวณดังกล่าวและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าดำเนินการ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าดำเนินการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่บ้านลำนางรองแล้ว ส่วนคำตอบสำคัญว่า **กระสุนต่อสู้รถถังขนาด 105 มม. ที่เสียบคาต้นไม้กลางป่าดงใหญ่ เป็นกระสุนจากการสู้รบกับฝ่ายกัมพูชาที่ผ่านมาใช่หรือไม่** ต้องรอผลการตรวจสอบจากกองทัพภาคที่ 2 อย่างเป็นทางการอีกครั้ง
#NEWS1 รายงาน