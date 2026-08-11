นาทีนี้ต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น? ผู้ว่านนท์ทนไม่ไหว เหตุสลดเกิดติดๆ เตรียมทำบุญจังหวัดครั้งใหญ่

เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่จังหวัดนนทบุรีต้องเผชิญกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญครั้งแล้วครั้งเล่าในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน จนล่าสุด **ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเตรียมจัดพิธีทำบุญจังหวัดครั้งใหญ่** หลังเกิดเหตุสลดและคดีสำคัญติดต่อกันภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน
เหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจอย่างมากก่อนหน้านี้ คือ **เหตุรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี** ซึ่งมีนักเรียนก่อเหตุใช้อาวุธปืนภายในสถานศึกษา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายราย กลายเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตกใจให้กับทั้งผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนทั่วประเทศ
เหตุการณ์ดังกล่าวยังไม่ทันจางหาย จังหวัดนนทบุรีก็ต้องเผชิญกับคดีใหญ่อีกครั้ง เมื่อเกิดเหตุภายใน **องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี** โดย **ฉลอง เรี่ยวแรง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี** ก่อเหตุยิง **พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี** เสียชีวิต
เหตุการณ์หลังเกิดขึ้นภายในสถานที่ราชการ และผู้ก่อเหตุกับผู้เสียชีวิตต่างเป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จักในแวดวงการเมืองท้องถิ่น ทำให้คดีได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนมูลเหตุและตรวจสอบข้อกล่าวอ้างต่างๆ ของผู้ก่อเหตุอย่างละเอียด
เมื่อเหตุการณ์รุนแรงขนาดใหญ่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันในพื้นที่เดียวกันภายในช่วงเวลาสั้นๆ จึงสร้างทั้งความเศร้า ความกังวล และความไม่สบายใจให้กับประชาชนในจังหวัดนนทบุรี
ล่าสุดมีรายงานว่า **ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเตรียมจัดพิธีทำบุญจังหวัดครั้งใหญ่** เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ หลังจังหวัดต้องเผชิญเหตุสลดติดต่อกันหลายเหตุการณ์
การจัดพิธีทำบุญในครั้งนี้จึงไม่ใช่มาตรการด้านคดีหรือความมั่นคง แต่เป็นอีกมิติหนึ่งของการเยียวยาทางจิตใจและสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนในพื้นที่ หลังหลายครอบครัวต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ขณะที่ประชาชนจำนวนมากยังอยู่ท่ามกลางความรู้สึกสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนในทางการป้องกันเหตุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังจำเป็นต้องเดินหน้าถอดบทเรียนจากคดีที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา สถานที่ราชการ การควบคุมอาวุธ ตลอดจนระบบเฝ้าระวังและการรับมือกับบุคคลที่อาจก่อเหตุรุนแรง
เพราะแม้การทำบุญจะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจตามความเชื่อและประเพณีของประชาชนจำนวนหนึ่ง แต่การป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำ ยังคงต้องอาศัยมาตรการที่เป็นรูปธรรมควบคู่กันไป
สำหรับรายละเอียดของพิธีทำบุญจังหวัด ทั้งวัน เวลา สถานที่ ตลอดจนรูปแบบของพิธี ต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการจากจังหวัดนนทบุรีอีกครั้ง
หลังเผชิญเหตุสะเทือนขวัญครั้งแล้วครั้งเล่าภายในช่วงเวลาสั้นๆ ครั้งนี้จึงเป็นอีกช่วงเวลาที่ชาวนนทบุรีต่างหวังว่า เหตุการณ์ร้ายจะผ่านพ้นไป และจังหวัดจะกลับคืนสู่ความสงบโดยเร็ว
#NEWS1 รายงาน