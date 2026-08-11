สนธิลั่น! แม้เคยเห็นด้วยกับจีน แต่วันนี้จีนใช้การทูตวางหมากล้อมไทย ติดเขี้ยวเล็บเขมร ผมไม่เห็นด้วย

**สนธิ ลิ้มทองกุล** แสดงความคิดเห็นผ่านเพจ “คุยทุกเรื่องกับสนธิ” ถึงทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างไทย จีน และสหรัฐฯ โดยระบุว่า แม้ที่ผ่านมาเขาจะมีจุดยืนวิพากษ์วิจารณ์นโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ และมองการเติบโตของจีนในฐานะมหาอำนาจอีกขั้วหนึ่งในเชิงบวก แต่สถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะบทบาทของจีนต่อกัมพูชาและปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ทำให้เขาเริ่มไม่เห็นด้วยกับแนวทางการทูตของจีน
สนธิอธิบายว่า หากต้องการเข้าใจทัศนะที่เขามีต่อจีน ต้องย้อนกลับไปดูจุดยืนที่มีต่อสหรัฐฯ ซึ่งเขาวิพากษ์วิจารณ์มาอย่างยาวนาน โดยมองว่าสหรัฐฯ ใช้อำนาจทางเศรษฐกิจ การเงิน การทหาร และมาตรการคว่ำบาตร เพื่อรักษาผลประโยชน์และสถานะมหาอำนาจของตัวเอง
เขายกตัวอย่างทั้งสงครามเวียดนาม อัฟกานิสถาน ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ตลอดจนเหตุการณ์ในอิหร่าน โดยเฉพาะรัฐประหารอิหร่านปี 1953 ซึ่ง CIA และหน่วยข่าวกรองอังกฤษมีบทบาทในปฏิบัติการโค่นรัฐบาลนายกรัฐมนตรีโมฮัมหมัด โมซัดเดก
รวมถึงกรณี **เมิ่ง หว่านโจว** ผู้บริหารระดับสูงของ Huawei ซึ่งถูกจับกุมในแคนาดาเมื่อปี 2018 ตามคำร้องของสหรัฐฯ จากคดีที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน
จากเหตุการณ์เหล่านี้ สนธิจึงเรียกแนวทางดังกล่าวว่า **“การทูตแบบอันธพาล”** และที่ผ่านมาเขามองว่าการเติบโตของจีน รวมถึงรัสเซียและประเทศมหาอำนาจอื่น จะช่วยสร้างดุลอำนาจใหม่ขึ้นมาคานกับสหรัฐฯ
สนธิยังย้อนประสบการณ์ส่วนตัวเมื่อประมาณปี 2535 ซึ่งเคยเดินทางไปนครคุนหมิง ประเทศจีน พร้อมนักธุรกิจและผู้บริหารการเงินของไทยและญี่ปุ่นหลายคน โดยระบุว่า ในเวลานั้นคุนหมิงยังมีจักรยานเต็มเมืองและมีโรงแรมขนาดใหญ่เพียงไม่กี่แห่ง
แต่เพียงไม่กี่ทศวรรษ จีนสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และศักยภาพทางทหารอย่างรวดเร็ว จนปัจจุบันกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับต้นของโลก และหากวัดขนาดเศรษฐกิจด้วยกำลังซื้อหรือ PPP เศรษฐกิจจีนก็มีขนาดใหญ่กว่าสหรัฐฯ แล้ว
อย่างไรก็ตาม สนธิมองว่า เมื่อจีนแข็งแกร่งขึ้น **รูปแบบการทูตของจีนเองก็เริ่มเปลี่ยนแปลง**
เขาเปรียบยุทธศาสตร์ของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าเป็น **“การเล่นหมากล้อม”** โดยจีนขยายอิทธิพลผ่านเศรษฐกิจ การลงทุนและโครงสร้างพื้นฐานในประเทศรอบประเทศไทย ตั้งแต่โครงการรถไฟในลาว ไปจนถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอย่างมากกับกัมพูชา
สนธิมองว่า ในภูมิรัฐศาสตร์ของภูมิภาค ไทยจึงอยู่ในตำแหน่งสำคัญระหว่างการแข่งขันของมหาอำนาจ และเขาเข้าใจได้ว่าจีนย่อมไม่ต้องการเห็นประเทศไทยเข้าใกล้สหรัฐฯ มากจนเกินไป ซึ่งในหลักการเขาไม่ได้คัดค้าน
**แต่สิ่งที่เขาประกาศว่า “เริ่มไม่เห็นด้วย” คือ หากจีนกำลังใช้กัมพูชาเป็นหมากในการกดดันประเทศไทย**
สนธิวิพากษ์วิจารณ์บทบาทของ **วัง เหวินปิน เอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชา** รวมถึงท่าทีของจีนต่อข้อพิพาทไทย-กัมพูชา โดยเห็นว่าจีนในฐานะมหาอำนาจควรทำหน้าที่สนับสนุนการเจรจาและลดความขัดแย้ง มากกว่าการแสดงท่าทีที่อาจถูกตีความว่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
เขามองว่า หากจีนต้องการรักษาสันติภาพในภูมิภาค จุดยืนที่เหมาะสมควรเป็นการเรียกร้องให้ทั้งไทยและกัมพูชาหลีกเลี่ยงการปะทะ และนำปัญหาเรื่องเขตแดนหรืออธิปไตยเข้าสู่กระบวนการเจรจา
อีกเรื่องที่สนธิแสดงความกังวลอย่างมากคือ **ความร่วมมือทางทหารระหว่างจีนกับกัมพูชา**
เขาตั้งคำถามว่า หากจีนจัดหาอาวุธ ยุทโธปกรณ์ รถถัง เรือรบ หรือเทคโนโลยีทางทหารให้กัมพูชา และในอนาคตอาวุธเหล่านั้นถูกนำมาใช้ในความขัดแย้งกับประเทศไทย จีนจะมีท่าทีอย่างไร
> “ถ้าเขมรมันใช้อาวุธพวกนี้ รวมถึงขีปนาวุธหรือโดรนมาทำร้ายประเทศไทย...คุณจะมีจุดยืนอย่างไรกับประเทศไทย”
สนธิจึงฝากคำถามดังกล่าวไปถึงทั้ง **จาง เจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย, วัง เหวินปิน เอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชา และหวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศจีน**
อย่างไรก็ตาม ประเด็นเรื่องจีน “ใช้กัมพูชาเป็นหมาก” หรือการจัดหาอาวุธให้กัมพูชาเท่ากับเป็นการ “ติดเขี้ยวเล็บ” เพื่อใช้กับไทยนั้น เป็น **การวิเคราะห์และข้อวิจารณ์ของสนธิ** ไม่ใช่ข้อยืนยันว่ารัฐบาลจีนมีนโยบายให้อาวุธกัมพูชาเพื่อนำมาใช้โจมตีประเทศไทย
ท้ายที่สุด สนธิเห็นว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนสำคัญว่า **ประเทศไทยไม่ควรฝากความมั่นคงหรืออนาคตของประเทศไว้กับมหาอำนาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง**
ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฯ หรือจีน ไทยจำเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และความมั่นคงด้วยตัวเอง เพื่อให้สามารถดำเนินนโยบายต่างประเทศอย่างมีศักดิ์ศรีและรักษาผลประโยชน์ของชาติได้
พร้อมทิ้งท้ายอย่างรุนแรงว่า เหตุหนึ่งที่ทำให้จีนไม่เกรงใจประเทศไทยในวันนี้ เขามองว่าเกี่ยวข้องกับปัญหา **“ไทยเทา” ที่เข้าไปเอื้อประโยชน์หรือเชื่อมโยงกับ “จีนเทา”** จนกลายเป็นปัญหาที่กระทบต่อประเทศไทยเอง
จากอดีตที่สนธิเคยมองจีนในฐานะมหาอำนาจที่จะช่วยคานอำนาจสหรัฐฯ วันนี้จึงเกิดคำถามใหม่จากเจ้าตัวว่า หากจีนเติบโตขึ้นแล้วเริ่มใช้อำนาจทางการทูตและอิทธิพลเหนือประเทศรอบข้างในแบบที่เขาเคยวิจารณ์สหรัฐฯ มาก่อน ประเทศไทยก็ควรกล้าที่จะพูดว่า **“ไม่เห็นด้วย”** เช่นเดียวกัน
เพราะสำหรับประเทศไทยแล้ว ไม่ว่ามหาอำนาจนั้นจะชื่อ **สหรัฐอเมริกา หรือจีน** ผลประโยชน์และอธิปไตยของประเทศไทยต้องมาก่อน
#NEWS1 รายงาน