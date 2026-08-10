เหมือนฝี “แตก”! รุนแรงในโรงเรียนรายวัน ลามไปขอนแก่น 3 ม.6 บุหรี่จี้เพื่อน กรรโชก-ทำร้าย ทนมากว่า 2 ปี

สถานการณ์ความรุนแรงในสถานศึกษายังคงมีกรณีถูกเปิดเผยออกมาต่อเนื่อง ล่าสุดที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อครอบครัวของ **นักเรียนชายชั้น ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน** เข้าแจ้งความกล่าวหาเพื่อนร่วมชั้น 3 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นเยาวชน ว่ามีพฤติกรรมข่มขู่ กรรโชกทรัพย์ และทำร้ายร่างกายต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 2 ปี ตั้งแต่ผู้เสียหายเรียนอยู่ชั้น ม.4
ข้อมูลจากครอบครัวระบุว่า เหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่ผู้เสียหายอ้างว่าถูกเพื่อนเรียกเอาเงิน ถูกทำร้าย และมีการใช้ **บุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าจี้ตามร่างกาย** โดยเหตุเริ่มมาตั้งแต่ช่วงชั้น ม.4 เทอม 2 แต่เจ้าตัวเก็บเรื่องไว้ ไม่ยอมบอกครอบครัว เนื่องจากถูกข่มขู่และเกิดความหวาดกลัว
กระทั่งครอบครัวทราบเรื่องและเข้าแจ้งความกับ **สภ.เมืองขอนแก่น ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2569** ก่อนที่ตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งข้อความแชตที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ข่มขู่ คลิปเหตุการณ์ทำร้ายร่างกาย รวมถึงสอบปากคำพยานแวดล้อมประกอบสำนวน
ล่าสุด **พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น** เปิดเผยความคืบหน้าว่า ตำรวจดำเนินคดีกับนักเรียนคู่กรณีทั้ง 3 คน ใน 2 ข้อกล่าวหา คือ **ทำร้ายร่างกาย และกรรโชกทรัพย์** โดยคดียังอยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวน เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดเป็นเยาวชน จึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายสำหรับเด็กและเยาวชน
ตำรวจได้นัดหมายเยาวชนทั้ง 3 คนเข้าสอบปากคำ **ต่อหน้าทีมสหวิชาชีพในวันที่ 18, 19 และ 25 สิงหาคม 2569 ตามลำดับ** พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างรัดกุมและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
คดีนี้จึงกลายเป็นอีกกรณีที่ทำให้สังคมต้องกลับมาตั้งคำถามถึง **ความรุนแรงและการกลั่นแกล้งที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา** โดยเฉพาะเมื่อผู้เสียหายอ้างว่าต้องเผชิญเหตุการณ์ต่อเนื่องยาวนานกว่า 2 ปี กว่าครอบครัวจะได้รับรู้และเรื่องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย
ขณะเดียวกัน เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 3 คนยังเป็นเยาวชน และคดียังอยู่ระหว่างการสอบสวน การนำเสนอจึงต้องแยกระหว่าง **ข้อกล่าวหาและหลักฐานที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวม** ออกจากข้อเท็จจริงที่ศาลจะวินิจฉัยในภายหลัง โดยตำรวจยืนยันว่าจะเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม
จากเหตุที่เกิดขึ้น คำถามสำคัญจึงไม่ใช่เพียงว่าใครเป็นผู้กระทำ แต่ยังรวมถึงว่า **เหตุใดพฤติกรรมที่ถูกกล่าวหาว่าเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ ม.4 จนถึง ม.6 จึงดำเนินมาได้นานกว่า 2 ปี และสถานศึกษารับรู้หรือมีมาตรการจัดการกับเหตุการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างไร** ซึ่งเป็นอีกประเด็นที่สังคมกำลังรอคำชี้แจง
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