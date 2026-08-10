บทเรียนราคาแพงจากญี่ปุ่น! นร.ม.1 ถูกบูลลี่ โรงเรียนรับมือพลาด สุดท้ายบุคลากรโดนลงโทษ 8 คน

ย้อนดูบทเรียนปัญหาการบูลลี่ในประเทศญี่ปุ่น กรณี **นร.หญิงชั้น ม.1 ในนครซัปโปโร จังหวัดฮอกไกโด** ซึ่งจากไปในปี 2564 โดย **สำนักข่าว FNN Prime Online และสถานี STV ของญี่ปุ่น** รายงานอ้างผลสอบของคณะกรรมการบุคคลที่สามว่า นร.หญิงเผชิญการกลั่นแกล้งอย่างต่อเนื่อง และการกลั่นแกล้งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจากไปของเธอ
รายละเอียดจากรายงานสอบสวนที่สื่อญี่ปุ่นนำเสนอระบุว่า นร.หญิงเผชิญการกลั่นแกล้งหลายรูปแบบ ทั้งการดึงผม การปฏิบัติต่อเธออย่างไม่เหมาะสม รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ระดับประถม และการได้รับ **ข้อความรุนแรงผ่านสื่อสังคมออนไลน์**
**FNN Prime Online** รายงานด้วยว่า ก่อนเกิดเหตุเคยปรากฏสัญญาณเตือนเกี่ยวกับสภาพจิตใจและความปลอดภัยของ นร. แต่การรับมือของโรงเรียนในขณะนั้นไม่เพียงพอ ขณะที่จดหมายและสมุดบันทึกซึ่งครอบครัวเก็บไว้ภายหลัง กลายเป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนสิ่งที่เธอเผชิญและความรู้สึกต่อการรับมือของบุคลากรในโรงเรียน
ต่อมาเดือนธันวาคม 2566 คณะกรรมการการศึกษาซัปโปโรเผยแพร่รายงานสอบสวน แต่รายละเอียดจำนวนมากถูกปิดบังด้วยเหตุผลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จนครอบครัวตั้งคำถามและเรียกร้องให้เปิดเผยข้อเท็จจริงมากขึ้น
กระทั่งวันที่ **14 กุมภาพันธ์ 2567** คณะกรรมการการศึกษาซัปโปโรเผยแพร่รายงานฉบับปรับปรุง โดยเปิดรายละเอียดที่เคยถูกปิดบังออกเป็นจำนวนมาก ทำให้สังคมได้รับรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งและการรับมือของโรงเรียนมากขึ้น
ด้าน **นายกเทศมนตรีนครซัปโปโร** ยอมรับภายหลังว่า รายงานฉบับที่เปิดเผยใหม่ทำให้เห็นสถานการณ์การกลั่นแกล้งชัดเจนขึ้น และยอมรับว่าข้อมูลบางส่วนในรายงานฉบับแรกถูกปิดบังมากเกินความจำเป็น
ขณะที่ **FNN Prime Online** รายงานว่า จากการตรวจสอบข้อบกพร่องในการรับมือเหตุการณ์ มีการดำเนินการกับ **บุคลากรที่เกี่ยวข้องรวม 8 คน รวมถึงอดีตผู้บริหารโรงเรียนและครูประจำชั้น**
ครอบครัวของ นร.หญิงระบุว่า พอใจกับการเปิดเผยรายละเอียดมากขึ้น แต่ยังเรียกร้องให้หน่วยงานการศึกษานำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปเป็นบทเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้ นร.คนอื่นต้องเผชิญเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันอีก
กรณีนี้จึงเป็นบทเรียนสำคัญว่า **การที่คนในโรงเรียนบางคนไม่เคยพบเห็นการบูลลี่ ไม่ได้หมายความว่าการบูลลี่ไม่เคยเกิดขึ้น** เพราะบางเหตุการณ์อาจเกิดขึ้นโดยที่เพื่อน ครู หรือคนอื่นไม่รับรู้ รวมถึงเกิดขึ้นผ่านพื้นที่ออนไลน์
สิ่งสำคัญจึงไม่ใช่การรีบสรุปจากคำบอกเล่าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่คือ **การรับฟังทุกฝ่าย ตรวจสอบหลักฐานอย่างรอบด้าน และให้ความสำคัญกับทุกสัญญาณเตือน** เพื่อไม่ให้ความจริงถูกค้นพบในวันที่สายเกินไป
#NEWS1 รายงาน