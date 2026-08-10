รุนแรงในโรงเรียนรายวัน! นร.ม.2 มีเรื่องกับเพื่อน อ้าง ผปค.คู่กรณีตามตบถึงบ้าน เรียกพวกรุมพ่อ-คุณตาเจ็บ

เกิดเหตุความรุนแรงที่มีจุดเริ่มต้นจากปัญหาระหว่างนักเรียน ก่อนถูกกล่าวหาว่าบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างผู้ปกครอง หลัง **น้ำ-นิชนันท์ วังคะฮาต** โพสต์เรื่องราวที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายที่ระบุว่าเป็นผู้ถูกกระทำ พร้อมประกาศจุดยืน **“ไม่เอาระบบป่าเถื่อน ขอต่อต้านการใช้ความรุนแรง”**
เหตุการณ์ตามข้อมูลของผู้โพสต์ เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ **ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี** โดยมีนักเรียนหญิงชั้น ม.2 อายุ 14 ปี เป็นหนึ่งในผู้เกี่ยวข้อง
ต้นเรื่องถูกระบุว่าเกิดจากนักเรียนหญิง ม.2 มีปัญหาทะเลาะกับนักเรียนคู่กรณีจากที่โรงเรียน ก่อนที่ต่อมาผู้ปกครองของคู่กรณีจะเดินทางมาที่บ้านของนักเรียนหญิงในช่วงกลางคืน เพื่อพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
ฝ่ายที่ให้ข้อมูลอ้างว่า พ่อของนักเรียนหญิงพยายามพูดคุยว่า เมื่อเด็กนักเรียนมีปัญหากันก็ควรให้เด็กปรับความเข้าใจกัน และผู้ปกครองไม่ควรนำเรื่องดังกล่าวมาทะเลาะกันจนปัญหาขยายตัว
แต่เหตุการณ์กลับไม่จบลงเพียงการพูดคุย โดยมีการกล่าวอ้างว่า ฝ่ายที่เดินทางมาที่บ้านพูดในลักษณะว่า **“รู้ไหมว่าเขาเป็นใคร เขาเป็นคนพื้นที่ เขาไม่กลัว”** ก่อนทั้งสองฝ่ายจะมีปากเสียงกัน
จากนั้นฝ่ายที่ให้ข้อมูลกล่าวอ้างว่า มีการโทรเรียกบุคคลอื่นเข้ามาสมทบ ก่อนเกิดเหตุทำร้ายร่างกาย โดยระบุว่ามีเยาวชนอายุ **11 ปี 13 ปี และ 14 ปี** เข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ด้วย
ผลจากเหตุการณ์ดังกล่าว ตามคำบอกเล่าของฝ่ายผู้ถูกกระทำ ระบุว่า **คุณตาของนักเรียนหญิงได้รับบาดเจ็บหนักจนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ส่วนพ่อของนักเรียนหญิงได้รับบาดเจ็บบริเวณจมูกจนดั้งจมูกเคลื่อน** ขณะที่นักเรียนหญิง ม.2 ถูกกล่าวอ้างว่าถูกผู้ปกครองของคู่กรณีตบใบหน้าหลายครั้ง
ผู้โพสต์จึงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ **สภ.แหลมฉบัง** ตรวจสอบเหตุการณ์และดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมา โดยเฉพาะข้อกล่าวหาเรื่องการบุกรุกเข้าไปถึงบ้าน การทำร้ายเด็ก และเหตุรุมทำร้ายสมาชิกในครอบครัว
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เผยแพร่ขณะนี้ **เป็นคำบอกเล่าจากฝ่ายที่ระบุว่าเป็นผู้ถูกกระทำและส่งข้อมูลให้เจ้าของโพสต์** ยังจำเป็นต้องรอคำชี้แจงจากคู่กรณี รวมถึงผลการสอบสวนและพยานหลักฐานของตำรวจ ก่อนสรุปรายละเอียดและความรับผิดของแต่ละบุคคล
ด้านเจ้าของโพสต์เองระบุอย่างชัดเจนว่า หากข้อมูลที่ได้รับมาไม่เป็นความจริงก็ยินดีรับฟังข้อมูลอีกด้าน พร้อมเปิดโอกาสให้ฝ่ายที่ถูกกล่าวหาติดต่อเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริง
กรณีนี้จึงเป็นอีกเหตุการณ์ที่สะท้อนคำถามสำคัญว่า เมื่อความขัดแย้งเริ่มต้นจากเด็กในโรงเรียน **ผู้ใหญ่ควรเข้ามาช่วยยุติปัญหา หรือกลับกลายเป็นผู้ทำให้ความขัดแย้งรุนแรงยิ่งกว่าเดิม**
ไม่ว่าเด็กทั้งสองฝ่ายจะมีปัญหาอะไรกันมาก่อน การแก้ไขควรดำเนินการผ่านผู้ปกครอง โรงเรียน และหากมีการกระทำผิดก็เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย ไม่ควรปล่อยให้ปัญหาระหว่างนักเรียนลุกลามจนกลายเป็นเหตุใช้ความรุนแรงระหว่างครอบครัว
#NEWS1 รายงาน
เหตุการณ์ตามข้อมูลของผู้โพสต์ เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ **ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี** โดยมีนักเรียนหญิงชั้น ม.2 อายุ 14 ปี เป็นหนึ่งในผู้เกี่ยวข้อง
ต้นเรื่องถูกระบุว่าเกิดจากนักเรียนหญิง ม.2 มีปัญหาทะเลาะกับนักเรียนคู่กรณีจากที่โรงเรียน ก่อนที่ต่อมาผู้ปกครองของคู่กรณีจะเดินทางมาที่บ้านของนักเรียนหญิงในช่วงกลางคืน เพื่อพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
ฝ่ายที่ให้ข้อมูลอ้างว่า พ่อของนักเรียนหญิงพยายามพูดคุยว่า เมื่อเด็กนักเรียนมีปัญหากันก็ควรให้เด็กปรับความเข้าใจกัน และผู้ปกครองไม่ควรนำเรื่องดังกล่าวมาทะเลาะกันจนปัญหาขยายตัว
แต่เหตุการณ์กลับไม่จบลงเพียงการพูดคุย โดยมีการกล่าวอ้างว่า ฝ่ายที่เดินทางมาที่บ้านพูดในลักษณะว่า **“รู้ไหมว่าเขาเป็นใคร เขาเป็นคนพื้นที่ เขาไม่กลัว”** ก่อนทั้งสองฝ่ายจะมีปากเสียงกัน
จากนั้นฝ่ายที่ให้ข้อมูลกล่าวอ้างว่า มีการโทรเรียกบุคคลอื่นเข้ามาสมทบ ก่อนเกิดเหตุทำร้ายร่างกาย โดยระบุว่ามีเยาวชนอายุ **11 ปี 13 ปี และ 14 ปี** เข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ด้วย
ผลจากเหตุการณ์ดังกล่าว ตามคำบอกเล่าของฝ่ายผู้ถูกกระทำ ระบุว่า **คุณตาของนักเรียนหญิงได้รับบาดเจ็บหนักจนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ส่วนพ่อของนักเรียนหญิงได้รับบาดเจ็บบริเวณจมูกจนดั้งจมูกเคลื่อน** ขณะที่นักเรียนหญิง ม.2 ถูกกล่าวอ้างว่าถูกผู้ปกครองของคู่กรณีตบใบหน้าหลายครั้ง
ผู้โพสต์จึงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ **สภ.แหลมฉบัง** ตรวจสอบเหตุการณ์และดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมา โดยเฉพาะข้อกล่าวหาเรื่องการบุกรุกเข้าไปถึงบ้าน การทำร้ายเด็ก และเหตุรุมทำร้ายสมาชิกในครอบครัว
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เผยแพร่ขณะนี้ **เป็นคำบอกเล่าจากฝ่ายที่ระบุว่าเป็นผู้ถูกกระทำและส่งข้อมูลให้เจ้าของโพสต์** ยังจำเป็นต้องรอคำชี้แจงจากคู่กรณี รวมถึงผลการสอบสวนและพยานหลักฐานของตำรวจ ก่อนสรุปรายละเอียดและความรับผิดของแต่ละบุคคล
ด้านเจ้าของโพสต์เองระบุอย่างชัดเจนว่า หากข้อมูลที่ได้รับมาไม่เป็นความจริงก็ยินดีรับฟังข้อมูลอีกด้าน พร้อมเปิดโอกาสให้ฝ่ายที่ถูกกล่าวหาติดต่อเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริง
กรณีนี้จึงเป็นอีกเหตุการณ์ที่สะท้อนคำถามสำคัญว่า เมื่อความขัดแย้งเริ่มต้นจากเด็กในโรงเรียน **ผู้ใหญ่ควรเข้ามาช่วยยุติปัญหา หรือกลับกลายเป็นผู้ทำให้ความขัดแย้งรุนแรงยิ่งกว่าเดิม**
ไม่ว่าเด็กทั้งสองฝ่ายจะมีปัญหาอะไรกันมาก่อน การแก้ไขควรดำเนินการผ่านผู้ปกครอง โรงเรียน และหากมีการกระทำผิดก็เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย ไม่ควรปล่อยให้ปัญหาระหว่างนักเรียนลุกลามจนกลายเป็นเหตุใช้ความรุนแรงระหว่างครอบครัว
#NEWS1 รายงาน