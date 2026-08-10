เปิดปม “ฉลอง เรี่ยวแรง”
แค้นต้องฆ่า ธงชัย นายก อบจ.นนท์
วันนี้ชื่อ “ฉลอง เรี่ยวแรง” กลับมาเป็นข่าวใหญ่ที่สุดอีกครั้ง หลังเกิดเหตุยิง พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี ภายในที่ทำการ อบจ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2569 โดยมีรายงานว่าไม่รู้จะยื้อชีวิตพ.ต.อ.ธงชัยได้หรือไม่
แต่ก่อนถึงเสียงปืนในวันนี้ ชื่อ “ฉลอง เรี่ยวแรง” มีประวัติบนกระดานการเมืองไทยยาวนานกว่าสองทศวรรษ และเต็มไปด้วยจุดเปลี่ยนสำคัญ
▪️2540 จุดกำเนิด “งูเห่า” พลิกขั้วชวนขึ้นนายกฯ
ย้อนกลับไปปี 2540 ฉลองเป็น ส.ส.นนทบุรี พรรคประชากรไทย และเป็นหนึ่งในกลุ่ม ส.ส.12 คนที่นำโดย วัฒนา อัศเหม ซึ่งตัดสินใจสนับสนุนฝ่ายประชาธิปัตย์ในการจัดตั้งรัฐบาล แทนแนวทางของพรรคประชากรไทย
การพลิกขั้วครั้งนั้นทำให้เสียงในสภาเปลี่ยนสมการ และมีส่วนสำคัญให้ ชวน หลีกภัย ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2
เหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นที่มาของคำว่า “งูเห่า” ทางการเมือง เมื่อ สมัคร สุนทรเวช หัวหน้าพรรคประชากรไทย เปรียบเทียบกลุ่ม ส.ส.ที่แปรพักตร์กับนิทาน “ชาวนากับงูเห่า” โดยฉลองเป็นหนึ่งในชื่อที่ถูกจารึกไว้ในเหตุการณ์ครั้งนั้น
จากวันนั้น “ฉลอง เรี่ยวแรง” จึงไม่ได้เป็นเพียงชื่อของนักการเมืองนนทบุรี แต่กลายเป็นหนึ่งในตัวละครของการเมืองไทยยุค “งูเห่า” ที่ถูกพูดถึงมาจนถึงปัจจุบัน
▪️2554 กลับมาสวมเสื้อ เพื่อไทย ยึดเก้าอี้ ส.ส.นนท์
การเมืองเปลี่ยนขั้ว ฉลองก็เปลี่ยนสนาม
การเลือกตั้งปี 2554 ฉลองกลับมาในสีเสื้อ พรรคเพื่อไทย และคว้าชัยชนะในพื้นที่นนทบุรี เขต 6 ก่อนที่จะมีบทบาททางการเมืองในฐานะอดีต ส.ส.นนทบุรี และเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานด้วย
ชื่อ “เรี่ยวแรง” จึงยังคงมีฐานทางการเมืองในนนทบุรีอย่างต่อเนื่อง
▪️2561-2562 ทิ้งเพื่อไทย ซบพลังประชารัฐ เกมเปลี่ยนอีกครั้ง
ปี 2561 ฉลองสร้างความฮือฮาด้วยการย้ายจาก พรรคเพื่อไทย ไปอยู่ พรรคพลังประชารัฐ
การเลือกตั้งปี 2562 ฉลองลงสมัคร ส.ส.นนทบุรี เขต 2 ในนามพลังประชารัฐ แต่พ่ายให้ จิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ จากพรรคเพื่อไทย โดยฉลองได้ 27,725 คะแนน ขณะที่จิรพงษ์ได้ 28,954 คะแนน
จากอดีต ส.ส.เพื่อไทย กลายเป็นผู้สมัครพลังประชารัฐ และสนามเลือกตั้งครั้งนั้นสะท้อนว่า แม้แบรนด์ “เรี่ยวแรง” ยังมีฐาน แต่ไม่สามารถเอาชนะกระแสพรรคเดิมในพื้นที่ได้
▪️2562 คดีบัญชีทรัพย์สิน จุดด่างสำคัญบนเส้นทางการเมือง
อีกด้านหนึ่งของประวัติฉลองคือคดีเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
วันที่ 17 ก.ย.2562 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ อม.2/2562 กรณี ป.ป.ช.กล่าวหาว่าฉลองจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริง โดยศาลพิพากษา จำคุก 1 เดือน ปรับ 4,000 บาท และรอการลงโทษจำคุก 1 ปี
▪️2563 ศึกชิงเมืองนนท์ “ฉลอง VS ธงชัย”
จุดที่น่าสนใจที่สุด เมื่อย้อนกลับมาถึงเหตุการณ์วันนี้ คือ ฉลองกับธงชัยไม่ได้เป็นคนแปลกหน้าทางการเมือง
การเลือกตั้งนายก อบจ.นนทบุรี ปี 2563 ฉลองลงสมัครในนาม กลุ่มพลังนนท์ หมายเลข 2 ขณะที่ พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ ลงสมัครในนามกลุ่มผึ้งหลวง หมายเลข 3
ผลเลือกตั้ง ธงชัยชนะขาด ได้ 197,592 คะแนน ขณะที่ฉลองได้ 68,589 คะแนน
ศึกครั้งนั้นจึงเป็นการปะทะกันโดยตรงระหว่าง “บ้านใหญ่การเมืองนนท์” กับ “เจ้าของเก้าอี้เดิม” และธงชัยยังสามารถรักษาเก้าอี้นายก อบจ.ไว้ได้
▪️2567 “ฉลอง“ ดัน ”ปราบขยะ“ นั่งสท.
ปี 2567 “ฉลอง เรี่ยวแรง” ถูกจับตากับความพยายามวางตัวและสนับสนุน “ปราบ” ธีรวงศ์ สรรค์พิพัฒน์ เข้าสู่สนามการเมืองท้องถิ่นนนทบุรี โดยหวังใช้ฐานงานท้องถิ่นเป็นจุดตั้งต้นสร้างเครือข่ายการเมืองในพื้นที่
“ปราบ” มีจุดขายจากประสบการณ์ด้านธุรกิจกำจัดขยะและรีไซเคิล โดยเคยทำธุรกิจในชื่อ บริษัท ปราบขยะรีไซเคิล จำกัด จนได้รับการกล่าวถึงในฐานะ “มือปราบขยะรีไซเคิล” ก่อนขยับเข้ามาสู่สนามการเมืองท้องถิ่น
เส้นทางในเวลานั้นถูกมองว่าเป็นความพยายามของ “ฉลอง” ในการดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาเสริมฐานการเมืองในพื้นที่นนทบุรี แต่การผลักดันให้ “ปราบ” เข้าสู่ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี หรือ สท.นครนนท์ ไม่สามารถเดินไปถึงเป้าหมายได้
การพ่ายแพ้ในสนามการเมืองท้องถิ่น ทำให้ฉลองไม่เหลือพื้นที่ทางการเมือง อาจเป็นการสะสมความแค้นกับอดีตเพื่อนรัก ธงชัย เย็นประเสริฐ ขนานที่อยู่ร่วมโลกกันไม่ได้
▪️ก่อนเสียงปืน จากคู่แข่งในสนามเลือกตั้ง สู่เหตุสลดกลาง อบจ.
ความสัมพันธ์ทางการเมืองของทั้งสองคนยังมีรายละเอียดที่ซับซ้อน ในการเลือกตั้งนายก อบจ.นนทบุรีปี 2555 ฉลองเคยสนับสนุนธงชัย ซึ่งขณะนั้นลงชิงเก้าอี้นายก อบจ.
จาก “คนที่เคยหนุน” กลายเป็น “คู่แข่ง” ในอีก 8 ปีต่อมา
และวันนี้ ความสัมพันธ์ที่เคยเดินผ่านทั้งการสนับสนุน การแข่งขัน และเกมการเมือง กลับจบลงด้วยเหตุอาวุธปืนภายในสถานที่ราชการ
▪️10 ส.ค.2569 ปิดฉากด้วยเสียงปืน
ช่วงวันที่ 10 ส.ค.2569 มีรายงานเหตุยิง พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี ภายในที่ทำการ อบจ.นนทบุรี โดยสื่อหลายแห่งรายงานตรงกันว่า ฉลอง เรี่ยวแรง เป็นผู้ก่อเหตุ และธงชัยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
จากปี 2540 ที่ชื่อ “ฉลอง เรี่ยวแรง” ถูกจดจำในฐานะหนึ่งในกลุ่ม “งูเห่า” ที่พลิกสมการตั้งรัฐบาล
จากอดีต ส.ส.เพื่อไทย สู่พลังประชารัฐ และต่อมาสู่เส้นทางการเมืองท้องถิ่น
จากผู้สมัครชิงเก้าอี้นายก อบจ.ที่เคยแข่งขันกับธงชัย
วันนี้ชื่อของทั้งสองกลับมาอยู่ในข่าวหน้า 1 ด้วยเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุด
เกมการเมืองที่เคยวัดกันด้วยเสียงในสภา คะแนนในคูหา และการต่อรองทางการเมือง วันนี้กลายเป็นคดีอาชญากรรมที่มีผู้เสียชีวิต
ส่วนคำตอบว่า อะไรคือชนวนเหตุที่แท้จริง และเหตุใดความขัดแย้งจึงเดินทางมาถึงจุดนี้ ยังเป็นโจทย์สำคัญที่ตำรวจต้องคลี่คลายต่อไป