อะไรกันเนี่ย! วงการผู้พิพากษาก็ไม่เว้น ใช้ “ป.” ดับชีพตัวเอง

เกิดเหตุสลดขึ้นกับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เมื่อช่วงเช้าวันที่ **10 สิงหาคม 2569** เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้รับแจ้งพบ **ผู้พิพากษาอาวุโส ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ อายุ 63 ปี** จากไปภายในบริเวณบ้านพักในเขตเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย
หลังรับแจ้ง พนักงานสอบสวนได้ประสาน **แพทย์โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง** เข้าตรวจสอบและชันสูตร เบื้องต้นพบอาวุธปืนขนาด 9 มม. อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบตามขั้นตอน
ข้อมูลจากการสอบถาม **บุคคลในครอบครัว** ระบุเบื้องต้นว่า ผู้จากไปมีโรคประจำตัว และในช่วงก่อนเกิดเหตุมีความเครียดเกี่ยวกับการทำงาน รวมถึงมีพฤติกรรมเก็บตัว ไม่ค่อยต้องการพบปะผู้คนมาประมาณ 1 เดือน
ครอบครัวยังให้ข้อมูลว่า คืนก่อนเกิดเหตุ ผู้จากไปแยกไปพักอยู่บริเวณบ้านด้านหลังเพียงลำพัง ส่วนภรรยาอยู่บ้านอีกหลังด้านหน้า กระทั่งเวลาประมาณ **05.30 น.** ภรรยาได้ยินเสียงดังผิดปกติ จึงออกไปตรวจสอบ ก่อนพบว่าเกิดเหตุขึ้นแล้ว
เบื้องต้นญาติไม่ได้ติดใจสาเหตุการจากไป อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการตามกระบวนการ โดยส่งร่างไปตรวจพิสูจน์ ก่อนส่งมอบให้ครอบครัวประกอบพิธีต่อไป
เหตุการณ์ครั้งนี้ได้รับความสนใจ เนื่องจากผู้จากไปดำรงตำแหน่งถึงระดับ **ผู้พิพากษาอาวุโส ศาลจังหวัดบุรีรัมย์** ขณะที่ข้อมูลเรื่องความเครียดจากการทำงานที่ครอบครัวให้ไว้ ยังเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และ **ยังไม่ควรขยายความไปถึงปัญหาภายในศาลหรือวงการตุลาการ** จนกว่าจะมีข้อมูลหรือคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขณะเดียวกัน จากการตรวจสอบเว็บไซต์ทางการของ **ศาลยุติธรรมและศาลจังหวัดบุรีรัมย์** ณ เวลาที่ตรวจสอบ ยังไม่พบรายละเอียดหรือคำชี้แจงอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสาเหตุหรือปัญหาด้านการทำงานของผู้จากไป ดังนั้นประเด็นนี้ยังต้องรอข้อมูลยืนยันเพิ่มเติม
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