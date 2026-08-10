ฉลองเปิดหมด! แรงจูงใจลั่นไก “ธงชัย” เพราะสาเหตุนี้

เปิดคำให้การจากปาก **ฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี** หลังเกิดเหตุใช้อาวุธปืนยิง **พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี** ภายในที่ทำการ อบจ.นนทบุรี วันที่ 10 สิงหาคม 2569 ก่อนที่ฉลองจะเข้ามอบตัวกับตำรวจ โดยเจ้าตัวเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ในอดีตและเหตุที่อ้างว่านำไปสู่ความขัดแย้งครั้งนี้
ฉลองเล่าว่า ตนกับ พ.ต.อ.ธงชัย รู้จักและช่วยเหลือกันมายาวนาน โดยอ้างว่าในอดีตเคยให้ความช่วยเหลือทั้งเรื่องธุรกิจและการเมือง รวมถึงช่วยเหลือคนใกล้ชิดหลายครั้งโดยไม่ได้เรียกร้องสิ่งตอบแทน ซึ่งข้อมูลความสัมพันธ์ทางการเมืองของทั้งคู่ในอดีตมีหลักฐานสอดคล้องกัน โดยงานศึกษาของสถาบันพระปกเกล้าระบุว่า ในการเลือกตั้งนายก อบจ.นนทบุรี ปี 2555 พ.ต.อ.ธงชัยได้รับการสนับสนุนจากฉลองอย่างชัดเจน ก่อนที่ความสัมพันธ์ทางการเมืองจะเปลี่ยนไปในเวลาต่อมา
แต่ฉลองอ้างว่า หลังตนมีปัญหาสุขภาพและไม่มีรายได้เหมือนในอดีต จึงต้องการเงินบางส่วนที่เคยออกไปก่อนคืนมา โดยระบุถึงเงินก้อนหนึ่งประมาณ **11 ล้านบาท** และพยายามติดต่อพูดคุยกับ พ.ต.อ.ธงชัย เพื่อขอให้รับผิดชอบเงินส่วนดังกล่าว แม้จะทยอยคืนหรือชำระให้ครอบครัวของตนก็ได้ โดยสื่อหลายสำนักรายงานตรงกันว่า ฉลองกล่าวถึงปมเงิน 11 ล้านบาทหลังเกิดเหตุ
ฉลองอ้างต่อว่า ในวันที่เกิดเหตุได้เข้าไปพูดคุยเรื่องดังกล่าว แต่การเจรจาไม่ลงตัว ก่อนเกิดการโต้เถียงกัน โดยฉลองกล่าวหาว่าตนถูกผลักภายในห้อง หลังจากนั้น พ.ต.อ.ธงชัยเดินออกไป ฉลองจึงเดินตามลงมาบริเวณรถเพื่อพยายามให้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้ง
จากคำบอกเล่าของฉลอง เจ้าตัวยืนยันว่า **ไม่ได้ตั้งใจเดินทางมาเพื่อก่อเหตุ** และอ้างว่าจังหวะที่นำอาวุธปืนออกมา ตนต้องการให้ พ.ต.อ.ธงชัยกลับมาคุยกัน แต่เมื่อเห็นบุคคลที่อยู่กับ พ.ต.อ.ธงชัยมีอาวุธปืนและหันมาทางตน จึงตัดสินใจลั่นไก เหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้ถูกยิงมากกว่าหนึ่งคน และตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบลำดับเหตุการณ์จากหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ภายหลังก่อเหตุ ฉลองไม่ได้หลบหนีไปไกล ก่อนเข้ามอบตัวกับตำรวจ และกล่าวขอโทษประชาชนชาวนนทบุรี รวมถึงผู้ที่รักและผูกพันกับครอบครัวของ พ.ต.อ.ธงชัย พร้อมย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้ตั้งใจเดินทางมาเพื่อเอาชีวิตใคร
อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้เป็น **คำกล่าวอ้างจากฝ่ายฉลองเกี่ยวกับแรงจูงใจและเหตุการณ์ก่อนลั่นไก** โดยเฉพาะเรื่องเงิน 11 ล้านบาท การถูกผลัก และเหตุการณ์ที่อ้างว่าอีกฝ่ายมีการหยิบอาวุธขึ้นมา ยังต้องให้ตำรวจตรวจสอบกับภาพวงจรปิด พยาน หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ และคำให้การของผู้เกี่ยวข้องก่อนสรุปข้อเท็จจริง
ตำรวจจึงต้องตรวจสอบต่อว่า **เงิน 11 ล้านบาทที่ฉลองกล่าวถึงมีที่มาอย่างไร เป็นหนี้หรือเงินในลักษณะใด มีหลักฐานการจ่ายเงินจริงหรือไม่ รวมถึงเหตุการณ์ช่วงก่อนและขณะลั่นไกเกิดขึ้นตรงตามคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุหรือไม่**
จากเพื่อนและพันธมิตรทางการเมืองที่เคยช่วยเหลือกันมายาวนาน กลับมาถึงวันที่ความขัดแย้งเรื่องเงินตามคำกล่าวอ้างของฉลองนำไปสู่เหตุรุนแรง ซึ่งข้อเท็จจริงทั้งหมดหลังจากนี้ต้องรอผลการสอบสวนของตำรวจเป็นผู้คลี่คลาย
#NEWS1 รายงาน