สาวลาวช็อกค่าแท็กซี่! จากอุบลฯ ไปช่องเม็ก 90 กม. เรียก 4,500 บาท

กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ หลังเพจ **“น้องฟ้า สาวลาว”** เผยแพร่คลิปกรณีผู้โดยสารชาวลาวใช้บริการรถแท็กซี่จากสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี มุ่งหน้าไปทาง **ด่านช่องเม็ก** ระยะทางตามที่ระบุในคลิปประมาณ 90 กิโลเมตร ก่อนเกิดปัญหาเรื่องค่าโดยสารที่ถูกเรียกเก็บถึง **4,500 บาท**
จากเรื่องราวที่เพจนำเสนอ ระบุว่า ก่อนเดินทางคนขับแท็กซี่ได้พูดถึงการคิดค่าโดยสารในอัตรา **กิโลเมตรละ 50 บาท** ขณะที่ฝ่ายผู้โดยสารยอมขึ้นรถ แต่ภายหลังระบุว่าไม่ได้คาดคิดว่าเมื่อเดินทางถึงปลายทางแล้ว ค่าโดยสารจะสูงถึง 4,500 บาท จนนำไปสู่การโต้เถียงและต่อรองราคากัน
ในคลิปมีช่วงที่ผู้โดยสารแสดงความไม่พอใจกับราคาดังกล่าว โดยมองว่าค่าโดยสารสูงเกินกว่าที่คาดไว้ ขณะที่คนขับยืนยันว่าได้แจ้งอัตราค่าโดยสารก่อนออกเดินทางแล้ว พร้อมให้เหตุผลถึงระยะทางและต้นทุนในการเดินทาง
การเจรจาดำเนินไปพักใหญ่ จากราคาเริ่มต้น **4,500 บาท** มีการต่อรองลงมาเรื่อย ๆ ก่อนทั้งสองฝ่ายจะจบกันที่ **3,600 บาท** ซึ่งผู้โดยสารยอมชำระเพื่อยุติปัญหา
ด้านเพจ “น้องฟ้า สาวลาว” ตั้งคำถามว่า การคิดค่าโดยสารกิโลเมตรละ 50 บาทในลักษณะดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่ พร้อมเปรียบเทียบกับประสบการณ์การใช้บริการแท็กซี่ในอุบลราชธานีที่เคยเสียค่าโดยสารเพียงหลักร้อยสำหรับระยะทางประมาณ 10–15 กิโลเมตร
นอกจากนี้ เจ้าของเพจยังฝากเตือนไปถึงชาวลาวที่เดินทางเข้าประเทศไทย โดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางต่อจากอุบลราชธานีไปยังชายแดนว่า ก่อนขึ้นรถควรสอบถามให้ชัดเจนว่า **คิดค่าโดยสารแบบใด ใช้มิเตอร์หรือเป็นการเหมาราคา และยอดสุดท้ายประมาณเท่าใด** เพื่อป้องกันความเข้าใจไม่ตรงกันเมื่อถึงปลายทาง
พร้อมกันนี้ยังฝากถึงคนไทยให้ช่วยกันดูแลนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางจากประเทศเพื่อนบ้าน เพราะเหตุการณ์ในลักษณะนี้อาจกระทบต่อความรู้สึกของผู้มาเยือนและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้
อย่างไรก็ตาม กรณีนี้มีข้อเท็จจริงสำคัญอีกด้านคือ **คนขับแท็กซี่อ้างว่าได้แจ้งอัตรากิโลเมตรละ 50 บาทก่อนออกเดินทาง** ดังนั้น การจะสรุปว่าการเรียกเก็บค่าโดยสารดังกล่าวผิดกฎหมาย เข้าข่ายเอาเปรียบผู้โดยสาร หรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ค่าโดยสารรถสาธารณะหรือไม่ ยังต้องให้กรมการขนส่งทางบกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและเงื่อนไขการให้บริการอีกครั้ง
**ที่มา : เพจ น้องฟ้า สาวลาว**
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