มิน อ่อง หล่ายกลับจากไทย ชายแดนเดือดทันที! ทหารเมียนมาถล่มฝ่ายต่อต้าน กระสุน ค.ข้ามแม่สอดอีก

สถานการณ์ชายแดนไทย–เมียนมากลับมาน่าห่วงอีกครั้ง หลัง **พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำเมียนมา** เดินทางเยือนประเทศไทยช่วงวันที่ **6–7 สิงหาคม 2569** เพื่อพบและหารือกับนายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล โดยหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ฝ่ายไทยหยิบยกขึ้นหารือ คือปัญหาการสู้รบในเมียนมาที่ส่งผลกระทบข้ามมายังประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก
แต่หลังผู้นำเมียนมาเดินทางกลับประเทศ สถานการณ์บริเวณชายแดนด้าน **อ.แม่สอด จ.ตาก** ยังคงร้อนระอุ เมื่อกองทัพเมียนมาเดินหน้าปฏิบัติการต่อกองกำลังฝ่ายต่อต้านในพื้นที่ฝั่งเมียวดี ซึ่งอยู่ตรงข้ามประเทศไทย และมีรายงานกระสุนจากการสู้รบข้ามเข้ามายังฝั่งไทยอีกครั้ง
พื้นที่ดังกล่าวเป็นสมรภูมิที่มีการปะทะต่อเนื่องระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มต่อต้าน โดยเฉพาะบริเวณ **บ้านนินละป่านและบ้านผาลู จ.เมียวดี** ตรงข้ามกับ ต.มหาวัน อ.แม่สอด ซึ่งกองทัพไทยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากแนวปะทะอยู่ใกล้ชายแดนและมีความเสี่ยงที่กระสุนจะล้ำเข้ามาในประเทศไทย
ก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วัน สถานการณ์ในพื้นที่ก็รุนแรงจนมีกระสุน **ปืน ค.** จากการสู้รบฝั่งเมียนมาข้ามมาตกในประเทศไทย สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่แม่สอด โดยมีรายงานบ้านได้รับความเสียหายอย่างน้อย **5 หลัง** สร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านที่อาศัยตามแนวชายแดน
ปัญหากระสุนข้ามแดนรุนแรงถึงขั้นที่ก่อนการเยือนไทยของมิน อ่อง หล่าย **เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย** ลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก เพื่อติดตามความเสียหายและรวบรวมข้อมูลเสนอให้นายกรัฐมนตรีนำไปหารือกับผู้นำเมียนมา โดยฝ่ายไทยต้องการให้แนวการสู้รบถูกผลักออกห่างจากชายแดน เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนไทย
ขณะที่ **กองกำลังนเรศวรและหน่วยเฉพาะกิจราชมนู** ยังคงตรึงกำลังและเฝ้าติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หากสถานการณ์การสู้รบฝั่งเมียนมาส่งผลกระทบเข้ามายังประเทศไทย
เหตุการณ์ล่าสุดจึงยิ่งถูกจับตามอง เนื่องจากเพิ่งผ่านการเยือนไทยของมิน อ่อง หล่าย ซึ่งฝ่ายไทยได้หยิบยกเรื่อง **การสู้รบที่กระทบพื้นที่ชายแดนไทย** ขึ้นหารือโดยตรง แต่หลังการเดินทางกลับ การสู้รบฝั่งเมียนมายังดำเนินต่อ และปัญหากระสุนข้ามแดนยังไม่หมดไป
อย่างไรก็ตาม แม้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นหลังมิน อ่อง หล่ายเดินทางกลับจากประเทศไทย แต่ขณะนี้ **ยังไม่มีหลักฐานว่าการโจมตีล่าสุดเป็นผลจากคำสั่งที่เกิดขึ้นหลังการเยือนไทยโดยตรง** เนื่องจากกองทัพเมียนมากับฝ่ายต่อต้านมีการสู้รบในพื้นที่นี้อย่างต่อเนื่องมาก่อนแล้ว
สำหรับประชาชนตามแนวชายแดนแม่สอด สถานการณ์จึงยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำเมยซึ่งได้รับผลกระทบจากกระสุนข้ามแดนมาแล้วหลายครั้ง ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงไทยยังคงตรึงกำลังเพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งภายในเมียนมาลุกลามเข้ามากระทบอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนไทย
#NEWS1 รายงาน