โบ๊ะบ๊ะ! ระหว่างพลพีร์บุกโรงแรมทุนจีนเถื่อนห้วยขวาง สายโทรเข้ามาขอเคลียร์ ลั่น “จ่ายให้ จนท.รัฐเป็นงวดๆ ไปแล้วนะ”

กลายเป็นช็อตพีคกลางปฏิบัติการกวาดล้างธุรกิจทุนต่างชาติผิดกฎหมายย่านห้วยขวาง เมื่อ **พลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย** นำเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าตรวจสอบโรงแรมและสถานประกอบการต้องสงสัย ก่อนมีสายโทรศัพท์เข้ามาในลักษณะ “ขอเคลียร์” พร้อมกล่าวอ้างว่า มีการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่รัฐเป็นงวดๆ อยู่แล้ว
ปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ **9 สิงหาคม 2569** ภายใต้ปฏิบัติการ “บูรณาการห้วยขวาง” โดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการจัดหางาน และกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI เข้าตรวจสอบโรงแรม ร้านอาหาร และสถานประกอบการหลายแห่งในพื้นที่ห้วยขวาง หลังได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่อาจไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
หนึ่งในเป้าหมายเป็นโรงแรมที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบประเด็นต้องสงสัยหลายรายการ ทั้งเรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการ การดัดแปลงอาคาร และการใช้แรงงานต่างชาติ ขณะเดียวกัน เมื่อตรวจสอบโครงสร้างบริษัท พบ **หญิงไทยถือหุ้น 51% ขณะที่ชาวจีนถือหุ้น 49%** แต่เมื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ การลงทุน และการบริหารธุรกิจ ผู้ถือหุ้นฝ่ายไทยกลับไม่สามารถให้รายละเอียดสำคัญได้ จึงนำไปสู่การตรวจสอบว่าอาจเข้าข่ายเป็น **นอมินีให้ทุนจีน** หรือไม่
แต่ระหว่างเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการตรวจสอบ กลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เมื่อมีสายโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยในลักษณะ **“ขอเคลียร์”** พร้อมกล่าวอ้างในทำนองว่า **“จ่ายให้เจ้าหน้าที่รัฐเป็นงวดๆ ไปแล้วนะ”** กลายเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่ต้องสั่งขยายผลทันทีว่า เงินที่ถูกกล่าวอ้างนั้นถูกจ่ายให้ใคร และมีเจ้าหน้าที่รัฐรายใดเข้าไปเกี่ยวข้องจริงหรือไม่
ด้าน พลพีร์ แสดงจุดยืนชัดเจนว่า **“ไม่คุย ไม่เคลียร์ ผิดก็คือผิด”** พร้อมยืนยันว่ากฎหมายต้องมีความศักดิ์สิทธิ์ และสั่งให้ตรวจสอบทั้งบุคคลที่โทรศัพท์เข้ามา รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกกล่าวอ้าง หากพบว่ามีการรับผลประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่กระทำผิด ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย
นอกจากโรงแรมแล้ว เจ้าหน้าที่ยังเข้าตรวจสถานประกอบการประเภทอื่นในย่านห้วยขวาง ทั้งร้านอาหาร ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และร้านเสริมสวย พบประเด็นต้องตรวจสอบเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติและการประกอบอาชีพของคนต่างด้าว รวมถึงร้านอาหารจีนบางแห่งที่พบวัสดุโฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์แฝงอยู่ด้วย
ปฏิบัติการครั้งนี้จึงไม่ได้จบเพียงการตรวจโรงแรมหรือธุรกิจต้องสงสัยเท่านั้น เพราะคำกล่าวอ้างเรื่อง **การจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่รัฐเป็นงวดๆ** กลายเป็นอีกประเด็นใหญ่ที่ต้องขยายผลไปถึงเส้นทางการเงินและบุคคลที่ถูกพาดพิง เพื่อพิสูจน์ว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือให้ความช่วยเหลือกลุ่มทุนผิดกฎหมายจริงหรือไม่
อย่างไรก็ตาม ประเด็น **“จ่ายให้เจ้าหน้าที่รัฐเป็นงวดๆ” ยังเป็นคำกล่าวอ้างจากบุคคลที่โทรศัพท์เข้ามาระหว่างปฏิบัติการ** ยังไม่มีข้อยุติว่าเจ้าหน้าที่รัฐรายใดรับเงินจริง จึงต้องรอผลการตรวจสอบและการขยายผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
**ที่มา : ข้อมูลปฏิบัติการ “บูรณาการห้วยขวาง” กระทรวงมหาดไทย**
#NEWS1 รายงาน