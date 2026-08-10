ในจีนก็มี! ตร.บุกทลายทีมล่าเหยื่อ ส่งต่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างแดน รวบกว่า 20 ราย

กลายเป็นอีกภาพสะท้อนเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติ เมื่อเพจ **“บูรพาไม่แพ้”** เผยแพร่คลิปปฏิบัติการของตำรวจจีน เข้าทลายกลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าทำหน้าที่ **“引流” หรือดึงและชักนำเหยื่อ** ก่อนส่งต่อให้เครือข่ายฉ้อโกงทางโทรคมนาคมที่ตั้งฐานอยู่ต่างประเทศ
จากเนื้อหาในคลิป เจ้าหน้าที่ตำรวจวางแผนเข้าจับกุมแบบจู่โจม เนื่องจากกังวลว่าหากผู้ต้องสงสัยรู้ตัว อาจรีบลบข้อมูลในโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญ โดยเป้าหมายแรกเป็นสำนักงานที่มีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า 10 คน
ทันทีที่ตำรวจเข้าถึงพื้นที่ เจ้าหน้าที่สั่งห้ามผู้ต้องสงสัยแตะต้องโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ ก่อนเข้าควบคุมตัวและตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในสถานที่
หลักฐานสำคัญที่ปรากฏในคลิปคือ **“สคริปต์สนทนา”** ที่ใช้ติดต่อเป้าหมาย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้น อ้างว่าบริษัทมีผู้เชี่ยวชาญด้านหลักทรัพย์คอยคัดเลือกและแนะนำหุ้น พร้อมชักชวนให้เป้าหมายเพิ่มช่องทางติดต่อกับ “อาจารย์” เพื่อรับข้อมูลการลงทุนต่อไป
ระหว่างปฏิบัติการ ตำรวจสืบทราบว่ายังมีฐานปฏิบัติการในลักษณะเดียวกันอีกแห่งซ่อนตัวอยู่บริเวณชานเมือง จึงแบ่งกำลังเข้าปิดล้อมตรวจค้นเพิ่มเติม ขณะที่สมาชิกแกนนำบางส่วนซึ่งกำลังเตรียมขึ้นรถหลบหนี ก็ถูกเจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมไว้ได้
ผลปฏิบัติการตามข้อมูลในคลิประบุว่า สามารถควบคุมผู้เกี่ยวข้องได้ **มากกว่า 20 คน** ซึ่งเดินทางมาจากหลายมณฑลและหลายเมือง โดยกลุ่มดังกล่าวเลือกมาตั้งฐานในพื้นที่ระดับอำเภอ เพราะเชื่อว่าจะสามารถหลบเลี่ยงการตรวจจับของเจ้าหน้าที่ได้ง่ายกว่า
ตำรวจจีนระบุว่า กลุ่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงคอลเซ็นเตอร์ที่โทรหลอกเอาเงินจากเหยื่อโดยตรง แต่มีหน้าที่เป็น **“ทีมต้นน้ำ” คอยค้นหาและชักนำเป้าหมาย** โดยเฉพาะผ่านเรื่องการลงทุนและหุ้น ก่อนส่งต่อเหยื่อไปยังเครือข่ายฉ้อโกงทางโทรคมนาคมที่อยู่ต่างประเทศ
คดีนี้จึงสะท้อนให้เห็นโครงสร้างของขบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติว่า อาจแบ่งหน้าที่กันเป็นหลายทอด ตั้งแต่ทีมค้นหาเป้าหมาย ทีมสร้างความน่าเชื่อถือ ไปจนถึงเครือข่ายที่รับช่วงหลอกลวงเหยื่อในขั้นต่อไป และแม้ฐานหลักของขบวนการจะอยู่ต่างประเทศ แต่เครือข่ายที่ทำหน้าที่หาเหยื่อก็สามารถแฝงตัวอยู่ภายในประเทศจีนได้เช่นกัน
**ที่มา : เพจ บูรพาไม่แพ้ / คลิปปฏิบัติการตำรวจจีน**
#NEWS1 รายงาน