พี่เสก เล่าระทึก ประสบการณ์ขายวิญญาณให้ซาตาน ฉุดชีวิตดิ่งถึงเหวนรก

กลายเป็นอีกเรื่องราวจากชีวิตของร็อกเกอร์ชื่อดัง **เสก โลโซ** ที่ถูกนำกลับมาเผยแพร่ผ่านเพจ **“ฅนดนตรี”** พร้อมแคปชั่น **“ฟังจากปากพี่เสก ‘การขายวิญญาณให้ซาตาน’”** โดยเจ้าตัวเล่าถึงช่วงหนึ่งในอดีตที่เคยหมกมุ่นกับความเชื่อเรื่องซาตานอย่างหนัก จนตัดสินใจทำสิ่งที่ตนเรียกว่า “พิธีขายวิญญาณให้ซาตาน”
เสกเล่าว่า จุดเริ่มต้นมาจากการอ่านหนังสือและรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับนักดนตรีต่างประเทศที่มีความเชื่อเรื่องการขายวิญญาณให้ซาตาน เพื่อแลกกับความสามารถทางดนตรี จึงเกิดความคิดอยากทำตาม โดยหวังว่าจะทำให้ตัวเอง **เล่นดนตรีเก่งและแต่งเพลงได้ดี รวมถึงมีความสามารถเหนือคนธรรมดา**
เจ้าตัวยอมรับว่า ถึงขั้นทำพิธีด้วยตัวเองเพียงลำพัง โดยกล่าวขอให้ซาตานเข้ามาสู่ร่างและมอบความสามารถเหนือมนุษย์ให้ พร้อมบอกว่าในช่วงเวลานั้นรับเอาความคิดแบบ **“Sex, Drugs, Rock & Roll”** เข้ามาเต็มที่ ก่อนยอมรับในวันนี้ว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีและไม่ต้องการให้ใครทำตาม
เสกบอกว่า ความหมกมุ่นกับเรื่องดังกล่าวส่งผลให้ชีวิตช่วงนั้นไปไกลจน **“เกือบเอาชีวิตไม่รอด”** และเคยมีความคิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้า มีพละกำลังและความสามารถเหนือกว่าคนอื่น
เจ้าตัวยังเล่าถึงช่วงชีวิตที่ต้องเข้ารับการรักษา โดยระบุว่าเคยถูกนำตัวไปรักษาโรคไบโพลาร์ครั้งหนึ่ง และเข้ารับการรักษาเรื่องยาเสพติดอีกครั้งหนึ่ง พร้อมมองว่าการที่ตัวเองสามารถผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นและมีชีวิตมาจนถึงวันนี้ถือว่าโชคดีแล้ว
ท้ายที่สุด เสกใช้ประสบการณ์ของตัวเองเตือนผู้ที่รับชมอย่างชัดเจนว่า **“อย่ามาขายวิญญาณให้ซาตานตามพี่”** พร้อมพูดติดอารมณ์ขันถึงพฤติกรรมในอดีตที่เคยไลฟ์ต่อเนื่องหลายวันโดยไม่หลับไม่นอน โดยย้ำว่าสิ่งที่ตนเคยทำไม่ควรถูกนำไปเป็นแบบอย่าง
เรื่องราวครั้งนี้จึงเป็นการย้อนเล่าประสบการณ์และความเชื่อส่วนตัวของ **เสก โลโซ** ในช่วงหนึ่งของชีวิต โดยคำว่า “ขายวิญญาณให้ซาตาน” เป็นสิ่งที่เจ้าตัวใช้อธิบายความเชื่อและพิธีที่ตนเคยทำ มิใช่การยืนยันว่ามีเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเกิดขึ้นจริง
**ที่มา : เพจ ฅนดนตรี**
#NEWS1 รายงาน