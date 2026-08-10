TOON VEGAN อัพเดท หลังถูก นนท.อ.ร.อ. รุมคุกคาม มีส่งตัวแทนมาขอโทษแบบ "ขอไปที"

กลายเป็นประเด็นที่เจ้าตัวออกมาเล่าประสบการณ์ตรง เมื่อเพจ **“ตูนวีแกน” (TOON VEGAN)** โพสต์คลิปอัปเดตเหตุการณ์ หลังอ้างว่าถูกกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลรบกวนและคุกคามขณะพักอยู่กับภรรยาภายในโรงแรมย่านประตูน้ำ กรุงเทพฯ ช่วงกลางดึก
ตูนเล่าว่า ขณะกำลังนอนหลับในช่วงประมาณหลังตี 1–2 ได้ยินเสียงคน **ทุบประตูห้องอย่างแรง** ไม่ใช่เพียงการเคาะธรรมดา พร้อมเสียงพูดคุย หัวเราะ และส่งเสียงดังบริเวณหน้าห้อง ก่อนที่กลุ่มดังกล่าวจะวิ่งออกไป ทำให้เจ้าตัวตกใจและไม่ทราบว่าเกิดเหตุอะไรขึ้น
เช้าวันต่อมา ตูนจึงติดต่อพนักงานโรงแรมเพื่อขอให้ตรวจสอบ โดยระบุว่า หลังผู้จัดการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว พบว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวมาทุบประตูห้องและวิ่งหนีจริง ขณะที่ทางโรงแรมแจ้งว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอล
ตูนระบุด้วยว่า ทางโรงแรมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยผู้จัดการพยายามติดตามผู้ก่อเหตุ เมื่อพบว่ากลุ่มดังกล่าวออกไปข้างนอก จึงระงับการเข้าห้องพักไว้ชั่วคราว เพื่อให้กลับมาติดต่อกับโรงแรมและจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นก่อน
ต่อมา ตัวแทนจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางมาพบและกล่าวขอโทษ โดยจากบทสนทนากับผู้จัดการโรงแรม มีการอธิบายว่ากลุ่มดังกล่าว **ดื่มหนักในคืนเกิดเหตุ** ก่อนกลับมาที่โรงแรม แล้วพากันไปทุบประตูและวิ่งหนีในลักษณะสนุกสนาน
อย่างไรก็ตาม ตูนมองว่าการขอโทษที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะ **“ขอโทษแบบขอไปที”** โดยระบุว่า ระหว่างการพบกัน ฝ่ายที่มาขอโทษมีท่าทีที่เจ้าตัวรู้สึกว่าไม่จริงจังกับเหตุการณ์ และยังแสดงความไม่พอใจเมื่อมีการบันทึกภาพ
ตูนย้ำว่าไม่ได้ต้องการเหมารวมนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลทั้งหมด และเชื่อว่ามีนักท่องเที่ยวที่ประพฤติตัวดีจำนวนมาก แต่ต้องการพูดถึงพฤติกรรมของกลุ่มที่ตนพบโดยเฉพาะ พร้อมเรียกร้องให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยเคารพมารยาท กฎหมาย และสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
ขณะเดียวกัน เจ้าตัวยังกล่าวชื่นชมการจัดการของ **โรงแรมและผู้จัดการโรงแรม** โดยย้ำว่าโรงแรมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และหลังทราบเรื่องก็ให้ความร่วมมือ ตรวจสอบกล้องวงจรปิด และติดตามจัดการปัญหาอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ เหตุการณ์และรายละเอียดข้างต้นเป็นการบอกเล่าและภาพเหตุการณ์ที่เผยแพร่โดย TOON VEGAN โดยเฉพาะคำว่า **“คุกคาม” และ “ขอโทษแบบขอไปที” เป็นการประเมินเหตุการณ์และความรู้สึกของเจ้าตัว** ขณะที่ในข้อมูลที่นำมาเผยแพร่ยังไม่ปรากฏว่ามีการแจ้งความดำเนินคดีกับนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว
**ที่มา : เพจ ตูนวีแกน (TOON VEGAN)**
#NEWS1 รายงาน