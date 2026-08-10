อึ้ง! อ.วีระไม่ทน ซัดตรงๆ ลั่นเป็น กมธ.งบ เห็นชัด แต่ละกระทรวง รบ.ซื้อของคุณภาพต่ำเพื่อให้มีส่วนต่างทอนคืน นกม.

รายการ **“คุยให้คิด” ทาง Thai PBS** หยิบประเด็นการใช้งบประมาณและโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลมาวิเคราะห์ ภายใต้แคปชั่น **“ปมเอาทุนคืน ก็มา จับตาโครงการแปลกๆ ในรัฐบาลล่าสุด”** โดยช่วงหนึ่งมีการตั้งข้อสังเกตถึงการกำหนดสเปกและคุณภาพของโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ในวงสนทนา **อ.วีระ** กล่าวจากประสบการณ์ที่เคยเข้าไปพิจารณางบประมาณในฐานะกรรมาธิการว่า สเปกของสินค้าที่จะขายให้ราชการหลายกรณีมีลักษณะต่ำกว่ามาตรฐาน พร้อมตั้งข้อสังเกตตรง ๆ ว่า **“เพราะถ้าไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน มันจะไม่มีส่วนต่างที่จะได้รับ”** ก่อนมีการยกตัวอย่างไปถึงงานก่อสร้างถนน เขื่อน และโครงการอื่น ๆ ซึ่งบางกรณีแม้สเปกที่กำหนดไว้จะต่ำอยู่แล้ว แต่เมื่อก่อสร้างจริงกลับอาจต่ำกว่าสเปกลงไปอีก
วงสนทนายังตั้งคำถามถึงโครงการภาครัฐบางโครงการที่มีวงเงินระดับ **1,600 ล้านบาท** รวมถึงงบประชาสัมพันธ์ประมาณ **1,500 ล้านบาท** และตั้งข้อสังเกตถึงบริษัทเอกชนที่ได้รับงาน โดยมีการพูดถึงบริษัทที่เคยเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแข่งขัน MotoGP ที่บุรีรัมย์ ซึ่งถูกตั้งคำถามว่า จากพื้นฐานที่เป็นบริษัทสื่อ เหตุใดจึงสามารถเข้ามารับงานด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและ AI ได้
จากนั้นการสนทนาได้ขยายไปสู่ข้อสังเกตเรื่อง **“การคืนทุน” หลังการเลือกตั้ง** โดยผู้พูดย้ำว่าไม่ได้ระบุว่าเป็นของฝ่ายใด แต่ตั้งสมมติฐานว่า การเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลย่อมมีเรื่องการสนับสนุนทางการเงิน และตั้งคำถามว่าเหตุใดช่วงนี้จึงปรากฏ “โครงการแปลก ๆ” หลายโครงการ พร้อมโยงข้อสังเกตว่าอาจเกี่ยวข้องกับความพยายามนำเงินของรัฐมาใช้ตอบแทนเงินสนับสนุนก่อนหน้านี้หรือไม่
นอกจากนี้ยังมีการตั้งคำถามถึงกระบวนการจัดทำ **TOR** ว่าใครเป็นผู้ออกแบบรายละเอียดของโครงการ เนื่องจากการกำหนดเงื่อนไขอย่างละเอียดสามารถมีผลอย่างมากต่อผู้ที่จะสามารถเข้าร่วมและชนะการประมูลได้ พร้อมเสนอว่า หากโครงการใดมีข้อสงสัย รัฐบาลยังสามารถทบทวนหรือหยุดไว้ก่อนที่จะเดินหน้าต่อ
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวถึง **“ส่วนต่าง” “ทอนคืน” หรือ “คืนทุน”** ในรายการเป็นข้อสังเกตและความคิดเห็นของผู้ร่วมรายการจากประสบการณ์และการวิเคราะห์ มิใช่ข้อยืนยันว่ากระทรวงหรือโครงการที่ถูกกล่าวถึงมีการทุจริตเกิดขึ้นจริง การจะระบุว่ามีการทุจริตหรือมีผู้ใดได้รับผลประโยชน์จำเป็นต้องมีหลักฐานและผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
**ที่มา : รายการคุยให้คิด Thai PBS**
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