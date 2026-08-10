จ่าโอ โพสต์คลิปพีทพูด “ทรัมป์ถูกกาแล็กติกเฟเดอเรชั่นกดดัน” ให้เผยเรื่อง UFO จ่าพ้อจะให้เชื่อใช่ไหม?

กลายเป็นอีกคลิปที่เรียกเสียงฮือฮาและชวนตั้งคำถามในโลกออนไลน์ เมื่อเพจ **“จ่าโอ ในกองทัพเรือมะกัน”** โพสต์คลิปคำพูดของ **พีท ทองเจือ** พร้อมแคปชั่น **“มหาโยงแห่งปี #จ่าโอ อันนี้น่าจะเกินไป 😅😅”** หลังเจ้าตัวพูดถึงเรื่อง UFO ก่อนโยงไปถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และสิ่งที่เรียกว่า “Galactic Federation”
ในคลิป พีทเริ่มต้นด้วยการบอกว่า **“ขอทิ้งบอมบ์ลูกสุดท้ายเอาไว้”** ก่อนกล่าวว่า ทรัมป์กำลังถูกกดดันในเชิงลึกจาก “สมาพันธ์ที่อยู่ข้างบน” ซึ่งเจ้าตัวเรียกว่า **“Galactic Federation” หรือ “สมาพันธ์ทางช้างเผือก”**
พีทยังกล่าวต่อในทำนองว่า สมาพันธ์ดังกล่าวกดดันไปยังทรัมป์ว่า หากไม่ออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวหรือ UFO ทางฝ่ายมนุษย์ต่างดาวอาจเป็นผู้ “ลงมาเอง”
อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่กำลังเล่า พีทกลับมีท่าทีลังเล พร้อมพูดว่า **“เอาแบบนี้นะ...ไม่เอาแบบนี้ดีกว่า”** ก่อนจะตัดบทและไม่ขยายความต่อ
ขณะที่ **จ่าโอ** ซึ่งนำคลิปดังกล่าวมาเปิด มีท่าทีงุนงงอย่างเห็นได้ชัด ก่อนพูดในลักษณะตั้งคำถามว่า **“เชื่อไหนดีวะ”** สอดคล้องกับแคปชั่นที่เจ้าตัวระบุว่า เรื่องนี้ **“อันนี้น่าจะเกินไป”**
ทั้งนี้ คำกล่าวเรื่อง “Galactic Federation” กดดันทรัมป์ให้เปิดเผยข้อมูล UFO เป็นคำกล่าวที่ปรากฏในคลิปของพีท ทองเจือ และถูกจ่าโอนำมาตั้งคำถาม **ยังไม่มีข้อมูลในเนื้อหาที่นำเสนอซึ่งสามารถยืนยันได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง** จึงควรแยกคำกล่าวดังกล่าวออกจากข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยัน
**ที่มา : เพจจ่าโอ ในกองทัพเรือมะกัน**
#NEWS1 รายงาน**