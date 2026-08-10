เพจดังระยอง สะท้อนสะเทือน รบ. จี้ EEC ทุนจีนภาษีฟรีทุกอย่าง คนไทยได้อะไร แรงงานก็ใช้พม่า
เพจ **“พยูนดำ ระยอง”** โพสต์คลิปสะท้อนปัญหาการลงทุนและเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ **EEC** พร้อมฝากคำถามไปถึงรัฐบาลว่า นโยบายที่เปิดทางให้ทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน โดยเฉพาะทุนจีน สุดท้ายแล้วประชาชนและแรงงานไทยในพื้นที่ได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด
เจ้าของคลิประบุว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ขณะนี้ทำให้เกิดคำถามหลายด้าน ทั้งเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษี นโยบายฟรีวีซ่า และสินค้าจากต่างประเทศ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า แม้จะมีการลงทุนจากต่างชาติเข้ามา แต่แรงงานไทยกลับไม่ได้รับโอกาสในการทำงานเท่าที่ควร โดยบางกิจการเลือกใช้แรงงานเมียนมา ขณะที่บางส่วนมีชาวจีนเดินทางเข้ามาทำงานหรือประกอบธุรกิจเอง
ช่วงหนึ่งเจ้าของคลิปตั้งคำถามว่า **“คนไทยที่มีพื้นที่อยู่ในที่ดินหรือในประเทศไทย ควรยินดีกับเรื่องพวกนี้ไหม”** พร้อมมองว่า นักลงทุนต่างชาติอาจไม่ได้เป็นฝ่ายผิด หากกฎระเบียบและนโยบายของหน่วยงานรัฐเปิดช่องหรือเอื้อให้สามารถดำเนินการได้
เพจพยูนดำ ระยอง จึงฝากประเด็นไปถึงรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ EEC ให้พิจารณาว่า การดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศควรสร้างผลประโยชน์กลับคืนสู่คนไทย ทั้งในด้าน **การจ้างงาน รายได้ การจัดเก็บภาษี และโอกาสทางเศรษฐกิจของคนในพื้นที่** มากกว่าการมุ่งเพิ่มตัวเลขการลงทุนเพียงด้านเดียว
อย่างไรก็ตาม ข้อความเรื่อง **“ภาษีฟรีทุกอย่าง” “สินค้านำเข้าไม่เสียภาษี” หรือการใช้สิทธิฟรีวีซ่าเพื่อนำแรงงานจีนเข้ามาทำงาน** เป็นข้อกล่าวอ้างและความคิดเห็นที่ปรากฏในคลิป ไม่ได้หมายความว่าผู้ลงทุนต่างชาติทุกรายใน EEC ได้รับการยกเว้นภาษีทั้งหมด หรือสามารถทำงานในประเทศไทยได้โดยไม่อยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นอีกประเด็นที่หน่วยงานรัฐควรชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างชัดเจน
**ที่มา : เพจ พยูนดำ ระยอง**
#NEWS1 รายงาน