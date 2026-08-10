หมดเขต 31 ส.ค.! ยื่นทบทวนสิทธิบัตรคนจนแล้วเกือบ 4.3 ล้านราย

ยอดขอทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 ดำเนินการแล้วกว่า 4.2 ล้านราย กำหนดยื่นได้ถึง 31 สิงหาคมนี้
กระทรวงการคลัง รายงานความคืบหน้าสถานะโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2569 ผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติฯ และขึ้นสถานะต้องยืนยันตัวตน (e-KYC) มายืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว 2,309,306 ราย ดำเนินการได้ถึงวันที่ 12 มกราคม 2570 ผ่าน 2 ช่องทาง ผ่านแอปฯ เป๋าตัง และหน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคาร กรุงไทย ,เฉพาะออมสิน, ธ.ก.ส., ธอส., ธ.อิสลาม ได้ถึง 14 ตุลาคม 2569
ส่วนผู้ที่มีผลการตรวจสอบคุณสมบัติ "ไม่ผ่าน" และประสงค์ขอทบทวนสิทธิ ขณะนี้มายื่นทบทวนสิทธิแล้ว 4,293,229 ราย ให้รีบดำเนินการภายใน 31 สิงหาคม 2569 สามารถดำเนินการได้ผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์โครงการ https://welfare.mof.go.th และhttps://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th แอปฯ เป๋าตัง แอปฯ ทางรัฐ และหน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคารเช่นกัน
หากต้องแก้ไขข้อมูลได้ที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติ หรือขอรับความช่วยเหลือได้ที่ One Stop Service(OSS)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการในพื้นที่ กระทรวงมหาดไทย ภายใน 20 กันยายน 2569 กำหนดประกาศผลทบทวนสิทธิ 30 กันยายน 2569