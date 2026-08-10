ด่วน! นร.ม.6 ออกตัวปกป้องเทพศิรินทร์ อ้างไม่มีบูลลี่ ที่นี่สร้างคน แต่โดนกระแสตีกลับ

เปิดอีกมุมจากรั้ว **โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี** หลังเหตุสะเทือนขวัญเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 เมื่อนักเรียนชั้น ม.6 ซึ่งระบุว่าอยู่ในเหตุการณ์ อัดคลิปออกมาแสดงความรู้สึก พร้อมปกป้องโรงเรียน หลังโลกออนไลน์มีการตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาภายใน ทั้งเรื่องการไถเงิน การบูลลี่ และข้อกล่าวหาเรื่องครูกดเกรด
นักเรียนรายดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับข้อมูลหลายส่วนที่ถูกเผยแพร่ โดยยืนยันจากประสบการณ์ของตนว่าไม่ได้พบเห็นเรื่องราวตามที่กำลังถูกกล่าวถึง พร้อมแสดงความไม่พอใจต่อกระแสที่นำเรื่องราวในอดีตของผู้ก่อเหตุมาพูดถึง จนทำให้เจ้าตัวมองว่าสังคมบางส่วนกำลังให้ความเห็นใจหรือยกผู้ก่อเหตุขึ้นมาเหนือความสูญเสียของผู้บริสุทธิ์
ช่วงหนึ่งนักเรียน ม.6 กล่าวอย่างมีอารมณ์ในทำนองว่า **“เทพศิรินทร์นนทบุรีสร้างคน แต่ไอ้หมอนั่นไม่ใช่คน ครูผมจากไปเพราะมัน”** พร้อมเรียกร้องให้สังคมหยุดชื่นชมหรือสร้างภาพให้ผู้ก่อเหตุกลายเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่อง
อย่างไรก็ตาม หลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป กลับเกิด **กระแสตีกลับในโลกออนไลน์จำนวนไม่น้อย** โดยเฉพาะประเด็นที่นักเรียนใช้ประสบการณ์ของตนเองมาปฏิเสธเรื่องการบูลลี่และปัญหาอื่นภายในโรงเรียน
จากความคิดเห็นจริงใต้โพสต์ มีผู้แสดงความคิดเห็นรายหนึ่งซึ่งได้รับการกดถูกใจกว่า 1,000 ครั้ง ตั้งคำถามในทำนองว่า ไม่มีใครสนับสนุนสิ่งที่ผู้ก่อเหตุกระทำ แต่สังคมก็ควรตรวจสอบด้วยว่า **ต้นเหตุของเหตุการณ์ทั้งหมดคืออะไร** เพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นอีก
อีกความคิดเห็นหนึ่งซึ่งได้รับปฏิสัมพันธ์เกือบ 2,000 ครั้ง มองว่า นักเรียนสามารถพูดถึงประสบการณ์ที่ดีของโรงเรียนได้ แต่ **ไม่ควรนำประสบการณ์ของตัวเองไปลบล้างประสบการณ์ของคนอื่น เพียงเพราะตัวเองไม่เคยเจอ**
ขณะที่หลายความเห็นตั้งคำถามในลักษณะเดียวกันว่า การที่นักเรียนคนหนึ่งไม่เคยถูกบูลลี่ ไม่เคยถูกไถเงิน หรือไม่เคยได้รับความไม่เป็นธรรม **ไม่ได้หมายความว่านักเรียนคนอื่นจะไม่เคยประสบเหตุการณ์เหล่านั้น**
บางความคิดเห็นเปรียบว่า **“เหรียญมีสองด้าน”** คนหนึ่งอาจพบแต่สิ่งดีในโรงเรียน ขณะที่อีกคนอาจมีประสบการณ์แตกต่างกัน จึงควรรับฟังข้อมูลจากทั้งนักเรียนปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ก่อนสรุปว่าปัญหาที่ถูกกล่าวถึงนั้นมีหรือไม่มีจริง
นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่ระบุว่าเป็นผู้ปกครองของนักเรียนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า ทุกโรงเรียนสามารถมีปัญหาเรื่องการกลั่นแกล้งเกิดขึ้นได้ พร้อมเล่าประสบการณ์ว่าบุตรของตนเองก็เคยกลับมาเล่าเรื่องการถูกแกล้งให้ฟัง
แต่ในอีกด้านหนึ่ง ก็มีชาวเน็ตออกมาสนับสนุนนักเรียน ม.6 เช่นกัน โดยมองว่าเด็กมีสิทธิออกมาปกป้องโรงเรียนและบอกเล่าประสบการณ์ของตัวเอง อีกทั้งการค้นหาสาเหตุหรือปัญหาที่อาจเคยเกิดขึ้น **ไม่ควรถูกนำไปใช้สร้างความชอบธรรมให้กับการก่อเหตุรุนแรง**
จึงทำให้คลิปดังกล่าวกลายเป็นการเปิดประเด็นถกเถียงครั้งใหม่ว่า **การที่คนหนึ่งไม่เคยพบปัญหาด้วยตัวเอง สามารถใช้ยืนยันได้หรือไม่ว่า ปัญหานั้นไม่เคยเกิดขึ้นกับคนอื่น**
เรื่องนี้จึงมีอย่างน้อยสองประเด็นที่ต้องแยกออกจากกันให้ชัดเจน ประเด็นแรก คือข้อกล่าวหาเรื่องบูลลี่ การไถเงิน หรือความไม่เป็นธรรมภายในโรงเรียน ซึ่งควรตรวจสอบจากข้อมูลและคำให้การของหลายฝ่าย ส่วนอีกประเด็น คือการก่อเหตุรุนแรงที่ทำให้มีผู้สูญเสีย ซึ่งไม่ว่าผู้ก่อเหตุจะเคยเผชิญปัญหาใดมาก่อน ก็ไม่อาจนำมาใช้เป็นความชอบธรรมในการทำร้ายหรือพรากชีวิตผู้อื่นได้
ท้ายที่สุด เหตุการณ์ครั้งนี้อาจไม่ควรจบลงด้วยการเลือกว่า **จะเชื่อฝ่ายไหนเพียงฝ่ายเดียว** แต่ควรเปิดพื้นที่ให้ทั้งเสียงของผู้สูญเสีย นักเรียนที่ต้องการปกป้องโรงเรียน รวมถึงผู้ที่อ้างว่าเคยได้รับผลกระทบจากปัญหาภายในสถานศึกษาได้รับการรับฟัง พร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน เพื่อค้นหาสาเหตุและป้องกันไม่ให้โศกนาฏกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นอีก
#NEWS1 รายงาน