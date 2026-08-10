ด่วน! ยิงกันที่ อบจ.นนทบุรี มีรายงานผู้เสียชีวิต

เกิดเหตุรุนแรงขึ้นภายใน **ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.นนทบุรี)** วันนี้ (10 สิงหาคม 2569) หลังมีรายงานเหตุใช้อาวุธปืนยิงกันภายในสำนักงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยกู้ภัยเร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่
ข้อมูลล่าสุดจากสื่อที่รายงานจากเหตุการณ์ ระบุชื่อผู้ก่อเหตุเบื้องต้นว่า **นายฉลอง เรี่ยวแรง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี** และระบุว่าผู้ถูกยิงคือ **พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี** โดยเหตุเกิดภายในที่ทำการ อบจ.นนทบุรี
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่เร่งเข้าควบคุมพื้นที่และตรวจสอบรายละเอียด ขณะที่ข้อมูลเกี่ยวกับอาการของผู้ถูกยิง รวมถึงจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต **ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและรอการยืนยันเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่** เนื่องจากเป็นเหตุที่เพิ่งเกิดขึ้นและข้อมูลยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ส่วน **สาเหตุและชนวนของการยิง** ขณะนี้ยังไม่ควรสรุปว่าเกิดจากความขัดแย้งเรื่องใด จนกว่าตำรวจจะสอบสวนพยาน ตรวจสอบหลักฐานในที่เกิดเหตุ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการ
NEWS1 จะติดตามรายละเอียด ทั้งอาการของผู้ถูกยิง สถานะของผู้ก่อเหตุ ตลอดจนสาเหตุที่แท้จริง และจะรายงานเพิ่มเติมทันทีเมื่อมีข้อมูลยืนยัน
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