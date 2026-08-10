คนไทยเจ็บใจทั้งประเทศ! นร.เมียนมา บุก “ซ้อม” นร.ไทยโดนอ่วมในโรงเรียนภูเก็ต

เกิดเหตุสะเทือนใจในพื้นที่เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต หลังเพจ Phuket Times ภูเก็ตไทม์ เผยแพร่เรื่องราวของ นร.ชาวไทยวัย 14 ปี ซึ่งระบุว่าถูก นร.ชาวเมียนมาวัย 13 ปี จากอีกโรงเรียนหนึ่ง พร้อมกลุ่มผู้ติดตาม เข้ามาทำร้ายภายในโรงเรียน เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 5 สิงหาคม 2569 จนได้รับบาดเจ็บหลายแห่ง
นร.ผู้เสียหายเล่าว่า ฝ่ายคู่กรณีมากันหลายคน ก่อนพาเธอเข้าไปในห้องน้ำ จากนั้นคู่กรณีได้ทั้งตบ ต่อย จิกผม และกดศีรษะลงในอ่างน้ำ รวมถึงบังคับให้กราบเท้า เมื่อเธอก้มลงยังถูกเตะเข้าที่ใบหน้า ขณะที่บุคคลอื่นยืนอยู่โดยรอบ เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้เสียหายมีรอยเขียวช้ำบริเวณใบหน้า มีบาดแผลที่ขา ปวดระบมตามร่างกาย และยังมีอาการมึนศีรษะและปวดบริเวณเบ้าตาทั้งสองข้าง ตามคำบอกเล่าของเจ้าตัว
สำหรับชนวนเหตุ ผู้เสียหายคาดว่าอาจมาจากความขัดแย้งและการบูลลี่กันก่อนหน้านี้ โดยระบุว่าฝ่ายคู่กรณีนำเรื่องของเธอไปพูดในทางเสียหายกับผู้อื่น ก่อนจะเกิดการโต้ตอบกันและนำไปสู่ความไม่พอใจ กระทั่งเกิดเหตุทำร้ายร่างกายดังกล่าว
ด้านมารดาของ นร.ไทย ระบุว่า ในช่วงแรกยังไม่ได้เห็นคลิปเหตุการณ์ แต่หลังจากได้ดูคลิปแล้วไม่สามารถยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ และยืนยันว่าจะดำเนินเรื่องให้ถึงที่สุด ขณะที่ครอบครัวได้เข้าแจ้งเหตุและลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจแล้ว
เหตุการณ์นี้กำลังสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก โดยเฉพาะคำถามสำคัญว่า กลุ่มบุคคลจากภายนอกสามารถเข้าไปถึงตัว นร. และก่อเหตุภายในพื้นที่โรงเรียนได้อย่างไร ระบบรักษาความปลอดภัยและการคุ้มครอง นร. ในขณะเกิดเหตุอยู่ที่ใด รวมถึงบุคคลอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้างต้นเป็นข้อมูลจากคำบอกเล่าของผู้เสียหายและโพสต์ของ Phuket Times ภูเก็ตไทม์ การระบุผู้กระทำผิดและความรับผิดของแต่ละบุคคลยังต้องเป็นไปตามการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะเมื่อผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้เยาว์ทั้งสองฝ่าย
#News1 รายงาน