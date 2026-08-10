ศุภชัยลั่น “ฟ้องปิดปากตรงไหน?” ชี้ฟ้องหมิ่นประมาทธรรมดา คนโดนฟ้องยังไม่ปิดปากเลย

จากกรณีเพจ “ถกไม่เถียง” เผยแพร่ช่วงหนึ่งของรายการในประเด็น “ทำไมรัฐบาลต้องฟ้องประชาชน? ฟ้องปิดปาก หรือโดนหมิ่นประมาท” โดยมี ศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ร่วมแสดงความคิดเห็นถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการใช้คดีความกับผู้ที่ออกมากล่าวหาเกี่ยวกับประเด็น “ฮั้ว สว.”
ศุภชัยกล่าวว่า การดำเนินคดีดังกล่าวไม่ควรถูกเรียกว่าเป็นการ “ฟ้องปิดปาก” โดยระบุว่า “ปิดปากตรงไหน ปากยังไม่ปิดอยู่เลยตอนนี้” พร้อมอธิบายว่าเป็นการฟ้องหมิ่นประมาทตามปกติ เนื่องจากฝ่ายที่ถูกกล่าวหามองว่าข้อความที่เผยแพร่เป็นเท็จและสร้างความเสียหาย จึงใช้สิทธิตามกฎหมาย
ศุภชัยยังกล่าวถึงกรณีที่มีการเชื่อมโยงบุคคลในพรรคภูมิใจไทยกับสถานที่แห่งหนึ่ง โดยตั้งคำถามถึงเหตุผลและน้ำหนักของข้อมูลที่ถูกนำมาใช้กล่าวหา พร้อมยกตัวอย่างว่า การพบเห็นบุคคลในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเพียงอย่างเดียว ไม่ควรถูกนำไปสู่ข้อสรุปว่าบุคคลนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด
พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า การกล่าวหาอาจมุ่งเชื่อมโยงไปยังกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย จนนำไปสู่ความพยายามเล่นงานพรรค ทั้งที่ในมุมของตน บุคคลทั้ง 9 คนที่ถูกกล่าวถึงไม่ได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหาดังกล่าว
ศุภชัยยังกล่าวถึงหลัก “กาลามสูตร” โดยเตือนเรื่องการเชื่อข้อมูลเพียงเพราะเป็นสิ่งที่ตนเองต้องการเชื่อ และวิจารณ์การสร้าง “ทฤษฎีสมคบคิด” ที่อาจนำบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยมาเชื่อมโยงเข้ากับข้อกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานเพียงพอ
ช่วงท้าย ศุภชัยย้ำว่า “ผิดก็ว่าไปตามผิด ผมไม่เคยปกป้อง” แต่หากบุคคลที่ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำผิด ตนก็มีหน้าที่ปกป้อง พร้อมระบุหลักคิดว่า ควรยกย่องคนที่ควรยกย่องและตำหนิคนที่ควรตำหนิ ดังนั้น หากบุคคลเหล่านั้นไม่ได้ทำผิด ก็ไม่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิด
ทั้งนี้ เนื้อหาดังกล่าวเป็นความคิดเห็นและคำชี้แจงของ ศุภชัย ใจสมุทร ที่ปรากฏในรายการ “ถกไม่เถียง” ต่อข้อกล่าวหาและข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้น โดยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีหรือข้อกล่าวหาต่างๆ ยังต้องพิจารณาตามพยานหลักฐานและกระบวนการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่มา : เพจ ถกไม่เถียง
#News1 รายงาน