ด่วน! นทท.ชาว อ.ร.อ. คุกคามภรรยา “Toon Vegan” ที่โรงแรมย่านประตูน้ำ

เกิดเหตุที่กำลังถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์ หลัง Toon Vegan โพสต์เล่าประสบการณ์ที่ระบุว่าเกิดขึ้นกับตนเองและภรรยา ขณะเข้าพักในโรงแรมแห่งหนึ่งย่านประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยเจ้าตัวระบุว่า ช่วงกลางดึกขณะทั้งคู่กำลังนอนหลับ มีกลุ่มบุคคลมาทุบประตูห้องอย่างรุนแรงประมาณ 4 ครั้ง พร้อมส่งเสียงพูดคุย หัวเราะ และส่งเสียงดังบริเวณหน้าห้อง จนภรรยาสะดุ้งตื่นและเกิดความหวาดกลัว
Toon Vegan ระบุว่า หลังเกิดเหตุได้ติดต่อไปยังทางโรงแรมเพื่อแจ้งปัญหา และอ้างว่าได้รับข้อมูลจากโรงแรมว่า บุคคลกลุ่มดังกล่าวเป็น นักท่องเที่ยวชาว อ.ร.อ. ก่อนแสดงความไม่พอใจอย่างมาก โดยเฉพาะกรณีที่เหตุการณ์ทำให้ภรรยาของตนรู้สึกไม่ปลอดภัย แม้จะอยู่ภายในห้องพักของโรงแรม
ล่าสุด เจ้าตัวยังโพสต์ความคืบหน้าว่า ทางโรงแรมกำลังดำเนินการดึงภาพจากกล้องวงจรปิด และหากได้คลิปช่วงที่มีการทุบประตูห้อง จะนำหลักฐานดังกล่าวมาเปิดเผยเพื่อให้สังคมเห็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้รายละเอียดทั้งหมดเป็นคำบอกเล่าจากโพสต์ของ Toon Vegan และยังควรรอภาพจากกล้องวงจรปิด ตลอดจนคำชี้แจงจากโรงแรมหรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุ เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไร และการระบุสัญชาติของบุคคลในเหตุการณ์มีหลักฐานยืนยันเพียงใด
ประเด็นนี้จึงต้องติดตามต่อ โดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรม ซึ่งอาจเป็นหลักฐานสำคัญในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมา
#NEWS1 รายงาน