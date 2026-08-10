ประชาชนที่ถูกเจ้าหน้าที่ปะทะจนบาดเจ็บ อัปเดตอาการกระดูกซี่โครงหัก 2 ซี่

ความคืบหน้ากรณีเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ชุมนุม พีมูฟ บริเวณหน้ากระทรวงมหาดไทย ล่าสุด วิทวัส เทพสง หนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กอัปเดตอาการ ระบุว่า ได้ขอออกจากโรงพยาบาลเพื่อกลับมาติดตามการเคลื่อนไหว แม้ผลเอกซเรย์จะพบว่า กระดูกซี่โครงหัก 2 ซี่ และมีความเสี่ยงที่กระดูกอาจส่งผลกระทบต่อปอด
เจ้าตัวยังตั้งคำถามถึงการบริหารจัดการของรัฐบาล โดยระบุว่า การเดินทางมายื่นข้อเรียกร้องและรอการประชุมที่กระทรวงมหาดไทย กลับจบลงด้วยเหตุปะทะจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมเรียกร้องว่า หากคำขอโทษจากผู้มีอำนาจมีความจริงใจ สิ่งที่ประชาชนต้องการมากกว่าคำขอโทษ คือการเร่งแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข
นอกจากนี้ ยังขอบคุณเครือข่าย พีมูฟ และประชาชนที่คอยดูแลและให้กำลังใจตลอดช่วงที่เข้ารับการรักษา
ทั้งนี้ เหตุการณ์ปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2569 ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย และยังคงมีเสียงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในวันเกิดเหตุ
ที่มา : Facebook "วิทวัส เทพสง"
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