นายกควรกวาดล้าง ป.เถื่อน มากกว่าคุมคนสุจริตขอใบอนุญาตครอบครอง ป.?

ภายหลังเหตุสะเทือนขวัญที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ซึ่งนำไปสู่การประกาศของรัฐบาลว่าจะเร่งทบทวนและเพิ่มความเข้มงวดเกี่ยวกับกฎหมายอาวุธ ป. ได้เกิดกระแสถกเถียงอย่างกว้างขวางในสังคมว่า แนวทางดังกล่าวจะช่วยลดอาชญากรรมได้มากน้อยเพียงใด
ประชาชนจำนวนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการปราบปราม ป.เถื่อน และเครือข่ายค้าอาวุธผิดกฎหมายเป็นอันดับแรก เนื่องจาก ป. ที่ใช้ก่ออาชญากรรมจำนวนไม่น้อยเป็นอาวุธที่อยู่นอกระบบ ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง และสามารถหมุนเวียนอยู่ในตลาดมืดได้อย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน ยังมีข้อกังวลว่า หากมาตรการใหม่มุ่งจำกัดสิทธิของผู้ที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และได้รับใบอนุญาตครอบครอง ป. อย่างถูกต้อง แต่ไม่สามารถจัดการกับ ป.เถื่อน และเครือข่ายลักลอบค้าอาวุธได้อย่างจริงจัง ผลลัพธ์ในการลดอาชญากรรมอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
อย่างไรก็ตาม อีกมุมหนึ่งเห็นว่า การเพิ่มความเข้มงวดในการออกใบอนุญาต การติดตามผู้ครอบครอง และการกำหนดมาตรฐานการเก็บรักษาอาวุธ ป. ก็เป็นมาตรการสำคัญเช่นกัน เพราะแม้อาวุธ ป. จะได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่หากถูกนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่เหมาะสม หรือหลุดรอดไปอยู่ในมือผู้อื่น ก็อาจนำไปสู่เหตุรุนแรงได้
ประเด็นดังกล่าวจึงกลายเป็นคำถามสำคัญต่อการกำหนดนโยบายของรัฐบาลว่า ควรให้น้ำหนักกับการกวาดล้าง ป.เถื่อน และเครือข่ายอาวุธผิดกฎหมายเป็นลำดับแรก หรือควรเน้นการเพิ่มข้อจำกัดต่อผู้ครอบครอง ป. ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องควบคู่กันไป ซึ่งยังเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยข้อมูล ข้อเท็จจริง และการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อให้มาตรการที่ออกมาสามารถลดความรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยไม่จำเป็น
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