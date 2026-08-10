เขมรเถียงคอเป็นเอ็น! ทูตจีนไม่เคยห้ามใช้อาวุธจีนโจมตีประเทศไทย

ประเด็นการใช้ยุทโธปกรณ์จีนในความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชา ยังคงเป็นข้อถกเถียงระหว่างทั้งสองฝ่าย หลังจาก กรมข่าวทหารบกของไทย เปิดเผยผลการหารือกับผู้ช่วยทูตทหารจีนประจำประเทศไทย โดยระบุว่า ฝ่ายจีนยืนยันไม่ได้สนับสนุนการส่งอาวุธให้กัมพูชาเพื่อใช้ในการสู้รบ พร้อมทั้งแจ้งว่าได้กำชับ ไม่ให้นำอาวุธที่จีนจัดหาไปใช้ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดสื่อกัมพูชาหลายสำนัก อาทิ Khmer Times, Fresh News และ Kampuchea Thmey รายงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยอ้างคำยืนยันของเจ้าหน้าที่กัมพูชาว่า ผู้ช่วยทูตทหารจีนประจำประเทศไทยไม่เคยกล่าวข้อความดังกล่าว พร้อมระบุว่า หลังตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตจีนแล้ว ไม่พบว่าฝ่ายจีนได้แจ้งหรือกำชับกัมพูชาไม่ให้ใช้อาวุธที่ผลิตจากจีนบริเวณชายแดนแต่อย่างใด
ตามรายงานของสื่อกัมพูชา เจ้าหน้าที่กัมพูชายังระบุว่า สิ่งที่ผู้แทนฝ่ายจีนกล่าวในการหารือ คือการย้ำจุดยืนของจีนที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี การเจรจา และการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน โดยไม่มีการกล่าวถึงข้อห้ามการใช้อาวุธจีนตามที่ฝ่ายไทยระบุ
จนถึงขณะนี้ ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชายังคงยืนยันข้อมูลของตนเอง ขณะที่ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากกระทรวงกลาโหมจีนหรือสถานเอกอัครราชทูตจีนที่ออกมายืนยันรายละเอียดของบทสนทนาระหว่างผู้แทนทหารทั้งสองฝ่ายโดยตรง ทำให้ข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวยังเป็นที่ถกเถียง
เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่า นอกจากความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนแล้ว สงครามข้อมูลข่าวสารระหว่างไทยและกัมพูชาก็ยังดำเนินควบคู่กันไป โดยแต่ละฝ่ายต่างนำเสนอข้อมูลที่แตกต่างกันต่อสาธารณชน
#NEWS1 รายงาน