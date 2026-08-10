น้ำตาร่วง! อดีต นร.ที่เคยถูกบูลลี่ เปิดใจรอดชีวิตมาได้ ด้วยวิธีการนี้

เรื่องราวจากอดีตนักเรียนรายหนึ่งกำลังได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ หลังเจ้าตัวออกมาเล่าประสบการณ์ชีวิตในวัยเรียน ซึ่งเคยตกเป็นเหยื่อของการบูลลี่และความรุนแรงในโรงเรียน จนถึงขั้นเคยพกมีดติดตัวไปโรงเรียน เพราะรู้สึกว่าไม่มีใครสามารถปกป้องตนเองได้
เจ้าของเรื่องเล่าว่า ช่วงเรียนชั้นมัธยมต้น ตนและกลุ่มเพื่อนที่เป็นเด็กเงียบ มักถูกนักเรียนกลุ่มหนึ่งไถเงินและทำร้ายร่างกายเป็นประจำ เมื่อพยายามเข้าไปช่วยเพื่อน ก็กลายเป็นเป้าหมาย ถูกทำร้ายซ้ำหลายครั้ง บางครั้งถูกรุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บ และต้องใช้ชีวิตในโรงเรียนด้วยความหวาดระแวง
ด้วยความรู้สึกไม่ปลอดภัย เจ้าตัวยอมรับว่าเคยพกมีดใส่กระเป๋าไปโรงเรียนหลายครั้ง ไม่ใช่เพราะต้องการทำร้ายใคร แต่เพราะเชื่อว่าการมีอาวุธติดตัวจะทำให้รู้สึกปลอดภัยมากขึ้น พร้อมยอมรับว่า เมื่อย้อนกลับไปคิด หากวันนั้นเกิดเหตุการณ์บานปลาย ชีวิตของตนอาจเปลี่ยนไปตลอดกาล
อย่างไรก็ตาม จุดเปลี่ยนของชีวิตไม่ได้เกิดจากการใช้ความรุนแรงตอบโต้ แต่เกิดจากการมีเพื่อน มีรุ่นพี่ และมีคนคอยอยู่เคียงข้าง จนความหวาดกลัวค่อย ๆ ลดลง เมื่อรู้สึกว่าตนเองไม่ได้เผชิญปัญหาเพียงลำพัง จึงสามารถเลิกพกมีดไปโรงเรียนได้
เจ้าตัวยังเสนอแนวทางป้องกันปัญหาไว้ 4 ข้อ ได้แก่ การเก็บอาวุธในบ้านให้ปลอดภัย โรงเรียนต้องมีช่องทางให้เด็กกล้าแจ้งปัญหาโดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกซ้ำเติม การสร้างวัฒนธรรมที่เพื่อนช่วยเหลือกันเมื่อพบการกลั่นแกล้ง และการที่ผู้ปกครองหมั่นสังเกตพฤติกรรม พร้อมเปิดใจรับฟังลูกหลานอย่างจริงจัง
พร้อมทิ้งท้ายว่า เด็กจำนวนมากไม่ได้พกอาวุธเพราะต้องการทำร้ายผู้อื่น แต่เพราะรู้สึกว่าไม่มีใครสามารถปกป้องพวกเขาได้ พร้อมฝากถึงผู้ปกครองว่า การถามลูกหลานเพียงคำว่า "วันนี้ที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้าง" และตั้งใจรับฟังคำตอบ อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมในอนาคต
ที่มา : Facebook "Sahaphakhun Phunakao"
#News1 รายงาน