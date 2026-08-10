เอกราชเดือด! จวกคนปั้นแชทปลอม หวังยอด Like

กระแสการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุสะเทือนขวัญในโรงเรียนยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด เอกราช นามโภคิน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เตือนผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียให้หยุดสร้างและเผยแพร่ภาพแชทปลอมหรือข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยัน เพียงเพื่อหวังยอดไลก์และกระแสบนโลกออนไลน์
เอกราชระบุว่า การสร้างหรือแชร์แชทปลอมในช่วงที่สังคมกำลังอ่อนไหว ไม่เพียงทำให้เกิดความเข้าใจผิด แต่ยังอาจส่งผลกระทบต่อหลายฝ่าย ทั้งเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้อง ครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบ รวมถึงบรรยากาศของสังคมที่กำลังเผชิญกับความสูญเสีย
เจ้าตัวยังขอให้ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียใช้วิจารณญาณก่อนกดแชร์ข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจน พร้อมย้ำว่า การแสวงหายอดไลก์หรือยอดแชร์จากเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจ เป็นการซ้ำเติมผู้ได้รับผลกระทบ และทำให้สังคมเกิดความสับสนมากยิ่งขึ้น
โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานจำนวนมาก โดยมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นสนับสนุน พร้อมเรียกร้องให้ผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเผยแพร่ข้อมูล เพื่อป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดและลดผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ที่มา : Facebook "เอกราช นามโภคิน"
#News1 รายงาน