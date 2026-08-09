หวิดหายทั้งกลุ่ม! 4 หนุ่มนครนายกถูกลวงหางาน นัดรับหนองจอก รอรถปริศนา

เกิดเหตุเตือนภัยสำหรับผู้ที่กำลังหางานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หลังเยาวชนและวัยรุ่น 4 คน อายุ 21 ปี, 19 ปี, 17 ปี และ 16 ปี เดินทางจากจังหวัดนครนายกมายังพื้นที่หนองจอก กรุงเทพมหานคร ภายหลังเห็นประกาศรับสมัคร ช่างแอร์ ผ่าน Facebook โดยหนึ่งในผู้เดินทางเป็นเด็กหญิงอายุ 16 ปี ซึ่งกำลังตั้งครรภ์ประมาณ 7 เดือน
จากการเปิดเผยของ นายเชิดพันธุ์ เตี่ยไพบูลย์ ผู้โพสต์เรื่องราวผ่านเพจ ชุมชนคนหนองจอก ระบุว่า ผู้ประกาศรับสมัครงานให้ติดต่อผ่าน Messenger พร้อมอ้างว่ามีงานจำนวนมาก คนงานไม่เพียงพอ และให้ผู้สมัครสำรองค่าเดินทางมาก่อน โดยรับปากว่าจะคืนค่าเดินทางเมื่อเดินทางมาถึง อีกทั้งยังออกค่าที่พักให้ในคืนแรก ทำให้ทั้ง 4 คนเชื่อว่าเป็นการรับสมัครงานจริง
เช้าวันรุ่งขึ้น ผู้ติดต่อได้นัดให้ทั้ง 4 คนออกไปรอที่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในพื้นที่หนองจอก พร้อมแจ้งว่าจะมีรถมารับไปทำงาน แต่เมื่อถึงเวลานัดกลับไม่มีรถมารับ และไม่สามารถติดต่อผู้ประกาศรับสมัครงานได้อีก ทั้งทางโทรศัพท์ Facebook และ Messenger จนทำให้ทั้ง 4 คนติดค้างอยู่ในพื้นที่ เงินที่เตรียมมาก็แทบหมด ก่อนขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ลำผักชี
นายเชิดพันธุ์ ระบุว่า รูปแบบของเหตุการณ์ทำให้อดตั้งข้อสังเกตไม่ได้ว่า คล้ายกับคดีหลอกลวงหางานที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งใช้ประกาศรับสมัครงานเป็นเหยื่อล่อ ก่อนนัดผู้เสียหายเดินทางไปยังจุดนัดหมาย เพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่อื่น หรือพื้นที่ชายแดน อย่างไรก็ตาม ผู้โพสต์ย้ำว่า ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ หรือมีแผนจะพาเด็กทั้ง 4 คนไปยังพื้นที่ชายแดนจริงหรือไม่ โดยเป็นเรื่องที่ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป
ท้ายที่สุด ทั้ง 4 คนได้รับความช่วยเหลือและสามารถเดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย พร้อมฝากเตือนประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่กำลังหางานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ให้ตรวจสอบตัวตนของนายจ้าง สถานที่ทำงาน และรายละเอียดการจ้างงานให้รอบคอบ อย่าหลงเชื่อเพียงเพราะมีการออกค่าที่พักหรืออ้างว่าจะมีรถมารับ เพราะอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้
ที่มา : เพจ "ชุมชนคนหนองจอก" โดย นายเชิดพันธุ์ เตี่ยไพบูลย์
#News1 รายงาน