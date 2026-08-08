แม่น้ำโขงส่งสัญญาณไม่ดี เริ่มล้นตลิ่งที่นครพนม เตรียมเก็บของขึ้นที่สูง

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงเริ่มน่าเป็นห่วง หลังมีรายงานว่า ระดับน้ำบริเวณจังหวัดนครพนมเริ่มล้นตลิ่งในบางพื้นที่แล้ว โดยเฉพาะบริเวณถนนสวรรค์ ริมแม่น้ำโขง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2569 ท่ามกลางแนวโน้มระดับน้ำที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพจ "เตือนภัยพิบัติฝนฟ้าอากาศ" แจ้งเตือนประชาชนว่า จากการคาดการณ์สภาพอากาศ ฝนยังมีแนวโน้มตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2569 ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นอีก และเสี่ยงเกิดน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมฝั่ง
จึงขอให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำ เร่งขนย้ายทรัพย์สิน เครื่องใช้ไฟฟ้า และสิ่งของสำคัญขึ้นสู่ที่สูง พร้อมติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมรับมือหากสถานการณ์รุนแรงขึ้น
ทั้งนี้ ภาพล่าสุดจากพื้นที่แสดงให้เห็นว่า น้ำโขงได้เริ่มเอ่อล้นตลิ่งในบางจุดแล้ว ขณะที่เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ยังคงเฝ้าติดตามระดับน้ำตลอด 24 ชั่วโมง
ที่มา : เพจ "เตือนภัยพิบัติฝนฟ้าอากาศ"
ภาพ : พี่ก๊อต
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