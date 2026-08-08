ทนายอั๋นก็งง อนุทินคิดยังไง ต้อนรับอาชญากรโลกเหยียบแผ่นดินไทย

นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ "ทนายอั๋น บุรีรัมย์" โพสต์คลิปแสดงความคิดเห็นต่อกรณีที่ พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมา เดินทางเยือนประเทศไทย โดยตั้งคำถามถึงท่าทีของรัฐบาลไทยว่า เหตุใดจึงให้การต้อนรับบุคคลที่หลายประเทศมีท่าทีไม่ยอมรับ และถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในเวทีระหว่างประเทศ
ภายในคลิป ทนายอั๋นกล่าวว่า มิน อ่อง หล่าย เป็นบุคคลที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักจากนานาชาติจากสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมา และหลายประเทศมีมาตรการจำกัดความสัมพันธ์กับรัฐบาลทหารเมียนมา แต่ประเทศไทยกลับให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการ จึงตั้งคำถามว่า การดำเนินการดังกล่าวมีเหตุผลหรือเป้าหมายด้านการทูตอย่างไร
ทนายอั๋นยังตั้งข้อสังเกตว่า การเดินทางเยือนครั้งนี้มีการลงนามความร่วมมือหลายฉบับ พร้อมตั้งคำถามว่า นอกเหนือจากข้อตกลงที่เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว จะมีข้อตกลงหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวเป็นข้อสงสัยและความเห็นส่วนบุคคลของผู้โพสต์ ยังไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลยืนยันว่ามีข้อตกลงอื่นตามที่กล่าวอ้าง
นอกจากนี้ ทนายอั๋นยังวิพากษ์การจัดลำดับความสำคัญของรัฐบาล โดยเปรียบเทียบกับสถานการณ์ความสูญเสียจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดนนทบุรี พร้อมตั้งคำถามว่า ในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังเผชิญเหตุการณ์สำคัญเช่นนี้ รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับประเด็นใดเป็นลำดับแรก
ช่วงท้ายของคลิป ทนายอั๋นเปิดคำถามไปยังประชาชนว่า คนไทยมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเดินทางเยือนประเทศไทยของมิน อ่อง หล่าย และการให้การต้อนรับในฐานะผู้นำเมียนมาของรัฐบาลไทย
#News1 รายงาน