อดีต ขรก.กรมอุทยาน ฝากถึงอธิบดีคนใหม่ "เห็นหัวคน" อย่ารังแกชาวบ้าน

นายพงศา ชูแนม อดีตข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหัวหน้าพรรคกรีน ผู้มีบทบาทในการผลักดันการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและผืนป่า โพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติคนใหม่ พร้อมฝากข้อคิดถึงแนวทางการบริหารงานในอนาคต
นายพงศา ระบุว่า การบริหารงานด้านทรัพยากรธรรมชาติไม่ควรยึดติดกับการใช้อำนาจเพียงอย่างเดียว แต่ต้องคำนึงถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ร่วมกับผืนป่าและได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย โดยฝากถึงอธิบดีคนใหม่ว่า "ให้เห็นหัวคน" และเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
อดีตข้าราชการกรมอุทยานฯ ยังเตือนว่า ไม่ควรใช้อำนาจเกินขอบเขตหรือปล่อยให้แนวคิดแบบอำนาจนิยมเข้ามาครอบงำการทำงาน เพราะอาจนำไปสู่การสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านผู้ยากไร้ และก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับประชาชนโดยไม่จำเป็น
นายพงศา ชูแนม ยังย้ำว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา การอนุรักษ์ผืนป่าจะเกิดผลอย่างยั่งยืนได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนในพื้นที่ ไม่ใช่การใช้มาตรการบังคับเพียงฝ่ายเดียว พร้อมแสดงความหวังว่า การเปลี่ยนแปลงผู้นำในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารงานที่ให้ความสำคัญทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการเคารพศักดิ์ศรีของประชาชนไปพร้อมกัน
ท้ายที่สุด นายพงศาฝากความหวังว่า อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติคนใหม่จะยึดหลักการบริหารงานที่รับฟังประชาชน ลดความขัดแย้ง และไม่ปล่อยให้การใช้อำนาจกลายเป็นการสร้างปัญหาให้กับชาวบ้านผู้ยากไร้ ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายของรัฐ
#News1 รายงาน