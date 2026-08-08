ด่วน! น้ำหลากซัดสะพานซูตองเป้ แม่ฮ่องสอน ขาดสะบั้น

สถานการณ์ฝนตกหนักในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งผลให้ สะพานซูตองเป้ หรือสะพานอธิษฐานแห่งความสำเร็จ บริเวณวัดภูสมณาราม บ้านกุงไม้สัก ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ถูกกระแสน้ำป่าพัดจนขาดสะบั้นอีกครั้ง หลังจากก่อนหน้านี้โครงสร้างได้รับความเสียหายและอยู่ระหว่างการซ่อมแซม
รายงานระบุว่า ตลอดคืนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้น้ำป่าไหลหลากลงสู่ลำน้ำแม่สะงาอย่างรวดเร็ว ก่อนกระแสน้ำเชี่ยวจะพัดโครงสร้างสะพานที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซมจนพังเสียหาย ไม่สามารถใช้สัญจรได้อีก ขณะที่ระดับน้ำในพื้นที่ยังคงอยู่ในภาวะที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังมีโอกาสเกิดฝนตกและน้ำป่าไหลหลากเพิ่มเติม
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา ทางวัดและคณะศรัทธาได้ประกาศปิดการใช้สะพานเป็นการชั่วคราว หลังพบว่าตอม่อสะพานทรุดตัวและพื้นสะพานเอียงจากผลกระทบของน้ำหลาก เพื่อความปลอดภัยของพระภิกษุ สามเณร ประชาชน และนักท่องเที่ยว
ล่าสุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบและประเมินความเสียหาย พร้อมเตรียมวางแผนซ่อมแซมเมื่อระดับน้ำลดลง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณสะพานและลำน้ำ จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
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