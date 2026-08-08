คุณแม่ลูกเจนอัลฟ่าแชร์ประสบการณ์จริง! "ไฟตก เน็ตดับ บ้านแทบแตก" พร้อมเผยเคล็ดลับสร้างวินัยให้ลูก

ท่ามกลางกระแสพูดคุยเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็ก เจนอัลฟ่า (Generation Alpha) ได้มีคุณแม่รายหนึ่งออกมาแบ่งปันประสบการณ์การเลี้ยงดูลูกผ่านคอมเมนต์ในโลกออนไลน์ โดยยอมรับว่า ลูกชายของตนเองมีลักษณะหลายอย่างที่พ่อแม่ยุคนี้อาจคุ้นเคย ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่แสดงออกอย่างชัดเจน ความไม่ชอบการถูกบ่นซ้ำ ๆ และเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิด เช่น ไฟฟ้าดับหรืออินเทอร์เน็ตล่ม ก็มักมีอารมณ์รุนแรงจน "บ้านแทบแตก"
อย่างไรก็ตาม คุณแม่รายนี้ยืนยันว่า พฤติกรรมดังกล่าวสามารถปรับได้ หากพ่อแม่วางกฎกติกาและสร้างวินัยอย่างชัดเจน โดยเธอใช้วิธีเขียนกฎระเบียบของบ้านเป็นลายลักษณ์อักษร อ่านให้ลูกฟัง และให้ลูกลงชื่อรับทราบ เพื่อให้เข้าใจหน้าที่และความคาดหวังของครอบครัวอย่างตรงไปตรงมา
นอกจากนี้ ยังใช้วิธีนับถอยหลังเมื่อสั่งให้ลูกทำสิ่งต่าง ๆ แต่ยังนิ่งเฉย จัดระเบียบสิ่งของพร้อมติดป้ายกำกับเพื่อลดความสับสน และใช้ระบบให้คะแนนหรือตัดคะแนนเพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบ รวมถึงอธิบายเหตุผลเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ไฟฟ้าดับหรืออินเทอร์เน็ตล่ม เพื่อฝึกให้ลูกรู้จักการรอคอยและยอมรับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
คุณแม่ยังมองว่า แม้เด็กเจนอัลฟ่าจะเลี้ยงไม่ง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่รับมือไม่ได้ หากพ่อแม่เริ่มต้นจากการจัดการอารมณ์และวางแนวทางการเลี้ยงดูของตนเองให้ชัดเจน พร้อมระบุว่า เด็กเจนอัลฟ่ามีข้อดีหลายด้าน ทั้งเรียนรู้เร็ว กล้าแสดงความคิดเห็น มั่นใจในตัวเอง และกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ชอบ เพียงแต่การแสดงออกทางอารมณ์มักอยู่ในระดับที่เข้มข้นกว่าคนรุ่นก่อน
คอมเมนต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ปกครองจำนวนมาก โดยหลายคนเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมเห็นด้วยว่า การสื่อสารที่ชัดเจน การตั้งกติกา และความสม่ำเสมอในการเลี้ยงดู เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เด็กเรียนรู้วินัยและความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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