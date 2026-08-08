ยิ่งกว่าหนังฮอลลีวูด! แม่บ้านถูกสวมชื่อเป็นกรรมการบริษัท ออกใบกำกับภาษีปลอม รัฐเสียหาย 129 ล้าน

ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) จับกุม นางบวรลักษณ์ อายุ 57 ปี ตามหมายจับศาลภาษีอากรกลาง ในข้อหาร่วมกันออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ หลังสืบสวนร่วมกับกรมสรรพากรพบเครือข่ายใช้บริษัทออกใบกำกับภาษีปลอมกว่า 535 ฉบับ สร้างความเสียหายแก่รัฐจากภาษีอากร เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม รวมกว่า 129 ล้านบาท
คดีนี้เริ่มต้นจากการที่กรมสรรพากรตรวจพบความผิดปกติของ บริษัท ไทยเจริญ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีการออกใบกำกับภาษีให้กับนิติบุคคลหลายแห่ง ทั้งที่ไม่พบการประกอบธุรกิจหรือการซื้อขายสินค้าจริง เมื่อตรวจสอบเพิ่มเติม บริษัทกลับไม่ส่งเอกสารหรือผู้แทนเข้าชี้แจง จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง
ต่อมา เจ้าหน้าที่สืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเข้าจับกุมบริเวณป้ายรถโดยสาร ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอศ. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ โดยอ้างว่า ตนเคยทำงานเป็น แม่บ้านทำความสะอาด และเคยมอบบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารให้นายจ้าง เพื่อใช้ในการโอนเงินเดือน โดยไม่ทราบว่าข้อมูลส่วนตัวถูกนำไปใช้จดทะเบียนบริษัทและสวมชื่อเป็นกรรมการ จนนำไปสู่การออกใบกำกับภาษีปลอมและตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ
บก.ปอศ. เตือนประชาชนว่า ไม่ควรมอบบัตรประชาชน สำเนาเอกสาร หรือเซ็นชื่อในเอกสารใด ๆ โดยไม่ตรวจสอบรายละเอียดและวัตถุประสงค์อย่างรอบคอบ เพราะอาจถูกนำไปสวมชื่อจัดตั้งบริษัท ใช้ก่ออาชญากรรมทางภาษี หรือกระทำความผิดทางเศรษฐกิจ จนทำให้เจ้าของเอกสารต้องตกเป็นผู้ต้องหาทั้งที่ไม่รู้เห็นกับการกระทำดังกล่าว
ทั้งนี้ คดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อติดตามผู้ร่วมขบวนการและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการจัดตั้งบริษัทนอมินีและการออกใบกำกับภาษีปลอม ซึ่งเป็นความผิดที่ส่งผลกระทบต่อระบบภาษีของประเทศโดยตรง
ที่มา : กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.)
#NEWS1 รายงาน