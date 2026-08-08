โจรกางเกงลายอาละวาด! ตระเวนลักมิเตอร์น้ำเกลี้ยงหมู่บ้าน ย่านทวีวัฒนา CCTV จับภาพได้

ชาวบ้านในพื้นที่ **หมู่ 8 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี** โดยเฉพาะบริเวณรอบ **วัดเสนีวงค์** ต่างอยู่ในภาวะหวาดผวา หลังมีคนร้ายตระเวนก่อเหตุลักทรัพย์ตามบ้านเรือน และตัดขโมย **มิเตอร์น้ำประปา** ต่อเนื่องหลายหลัง สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นวงกว้าง
เพจ **"เก่งมาเล่า"** ได้เผยแพร่ข้อความแจ้งเตือน พร้อมระบุว่า คนร้ายก่อเหตุอย่างต่อเนื่อง จนมีบ้านหลายหลังตกเป็นเหยื่อ และจากภาพกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพผู้ต้องสงสัย ซึ่งสวมกางเกงลาย ขณะเข้ามาในพื้นที่ได้ ทำให้ชาวบ้านต่างช่วยกันเฝ้าระวังและติดตามเบาะแส
เบื้องต้น ชาวบ้านได้รับคำแนะนำให้ตรวจสอบประตู หน้าต่าง และระบบล็อกบ้านให้รัดกุม รวมทั้งหากเป็นไปได้ ควรติดตั้งกรงเหล็กหรืออุปกรณ์ป้องกันบริเวณมิเตอร์น้ำ เพื่อเพิ่มความยากในการก่อเหตุของคนร้าย
นอกจากนี้ หากพบเห็นบุคคลแปลกหน้ามีลักษณะเดินวนเวียน หรือขี่รถจักรยานยนต์ด้อม ๆ มอง ๆ ในช่วงเวลากลางคืนหรือเช้ามืด ขอให้รีบบันทึกภาพและแจ้งผู้นำชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ประชาชนในพื้นที่ยังขอความร่วมมือให้ช่วยกันแชร์ข้อมูลเตือนภัย เพื่อให้ชาวบ้านในหมู่ 8 ตำบลทวีวัฒนา และพื้นที่ใกล้เคียง เพิ่มความระมัดระวังและร่วมกันเป็นหูเป็นตา ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก
**ที่มา : เพจ "เก่งมาเล่า"**
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