สถานการณ์การชุมนุมของเครือข่าย **พีมูฟ (P-Move)** บริเวณกระทรวงมหาดไทย เริ่มคลี่คลายลง หลัง **นายภาสกร บุญญลักษม์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (กลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน)** ลงมาพูดคุยกับตัวแทนผู้ชุมนุมด้วยตนเอง ท่ามกลางบรรยากาศที่ทั้งสองฝ่ายนั่งล้อมวงเจรจากันอย่างใกล้ชิด เพื่อหาทางออกของข้อเรียกร้อง
นายภาสกร กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาและฝ่ายการเมืองอย่างต่อเนื่อง กระทั่งได้รับการยืนยันกำหนดการประชุมในวันที่ **19 สิงหาคม** ตามข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม โดยระบุว่า ฝ่ายการเมืองได้ยืนยันแล้วว่าจะมีรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเข้าร่วมเป็นประธานการประชุม เพื่อเปิดเวทีรับฟังปัญหาและข้อเสนอของเครือข่ายพีมูฟ
ระหว่างการเจรจา นายภาสกร ยอมรับว่า ก่อนเกิดเหตุชุลมุน ทั้งสองฝ่ายเกือบจะหาข้อยุติร่วมกันได้อยู่แล้ว แต่เมื่อสถานการณ์เริ่มตึงเครียด จึงเลือกชะลอการพูดคุยไว้ก่อน พร้อมย้ำว่าไม่ต้องการกล่าวถึงเหตุปะทะที่เกิดขึ้น เพราะเห็นว่าจะยิ่งซ้ำเติมความรู้สึกของทั้งสองฝ่าย และอยากให้ทุกคนเดินหน้าหาทางออกร่วมกันมากกว่า
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ยังรับปากว่าจะติดตามความคืบหน้าของการประชุมในวันที่ 19 สิงหาคมด้วยตนเอง พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ชุมนุมนำทุกประเด็นที่ต้องการเสนอเข้าสู่โต๊ะหารือกับฝ่ายการเมืองอย่างเต็มที่ โดยย้ำว่า เมื่อรัฐบาลได้นัดหมายอย่างเป็นทางการแล้ว ก็ขอให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นในกระบวนการเจรจา และร่วมกันลดเงื่อนไขที่จะนำไปสู่ความขัดแย้ง
นอกจากนี้ นายภาสกร ยังกล่าวกับผู้ชุมนุมว่า กระทรวงมหาดไทยเป็นสถานที่ราชการที่สำคัญ จึงไม่อยากเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น พร้อมระบุว่า ทุกฝ่ายต่างเป็นคนไทยด้วยกัน และหวังว่าการพูดคุยครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาผ่านการเจรจา มากกว่าการเผชิญหน้าบนท้องถนน
ทั้งนี้ **นายภาสกร บุญญลักษม์** ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง **รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (กลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน)** และเป็นข้าราชการพลเรือนระดับสูงที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลด้านความมั่นคงภายใน การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการประสานงานแก้ไขปัญหาสาธารณะในหลายพื้นที่ของประเทศ
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