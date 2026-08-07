คนหาดใหญ่เฮมั๊ย! ครม.ไฟเขียว เปิดทางรถไฟฟ้าสายแรก 12 สถานี

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการ **ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลา** ถือเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันโครงการรถไฟฟ้าสายแรกของอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยยกระดับระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดในอนาคต
โครงการที่ รฟม. ศึกษาไว้ มีระยะทางประมาณ **12.54 กิโลเมตร** จำนวน **12 สถานี** เชื่อมต่อพื้นที่เศรษฐกิจและจุดสำคัญของเมืองหาดใหญ่ โดยมีศูนย์ซ่อมบำรุงบริเวณสถานีคลองหวะ และออกแบบให้เชื่อมต่อกับรถยนต์ส่วนบุคคล รถตู้ และระบบขนส่งสาธารณะอื่น เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน
การเห็นชอบของ ครม. ในครั้งนี้ เป็นการเปิดทางด้านกฎหมายให้ รฟม. สามารถดำเนินโครงการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาได้ เช่นเดียวกับจังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต พังงา นครราชสีมา และพิษณุโลก ซึ่งได้รับอำนาจตามกฎหมายมาก่อนหน้านี้
อย่างไรก็ตาม มติดังกล่าว **ยังไม่ใช่การอนุมัติก่อสร้างโครงการ** แต่เป็นการเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกา เพื่อให้ รฟม. มีอำนาจดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดสงขลา จากนั้นยังต้องผ่านการศึกษารายละเอียด การออกแบบ การประเมินผลกระทบ การจัดหาแหล่งเงินลงทุน และการอนุมัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ก่อนจะเข้าสู่การก่อสร้างจริง
หากโครงการสามารถเดินหน้าได้ตามแผน จะนับเป็น **ระบบรถไฟฟ้าสายแรกของจังหวัดสงขลา** และเป็นอีกหนึ่งโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่มีเป้าหมายช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร เพิ่มทางเลือกการเดินทาง สนับสนุนการท่องเที่ยว และยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของอำเภอหาดใหญ่และจังหวัดสงขลาในระยะยาว
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