ด่วน! นร.ผู้ก่อเหตุ ลั่นไกใส่ปู่กับย่า ก่อนก่อเหตุสลดที่โรงเรียน

เหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับสังคมไทย ยังมีข้อมูลที่น่าตกใจเพิ่มเติม เมื่อเพจ คุยทุกเรื่องกับสนธิ เปิดเผยว่า ก่อนที่นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะเดินทางไปก่อเหตุภายในโรงเรียน ผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธปืนยิง ปู่และย่า เสียชีวิตภายในบ้านพักเสียก่อน
ข้อมูลดังกล่าวทำให้ไทม์ไลน์ของคดีมีความรุนแรงมากกว่าที่ปรากฏในช่วงแรก โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบลำดับเหตุการณ์ และสาเหตุที่ทำให้ผู้ก่อเหตุตัดสินใจลงมือทั้งภายในครอบครัวและภายในสถานศึกษา
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งตรวจสอบที่มาของอาวุธปืน เส้นทางการเข้าถึงอาวุธ รวมถึงสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายและสรุปข้อเท็จจริงทั้งหมด
เหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความสะเทือนใจแก่ประชาชนทั่วประเทศ และนำไปสู่การตั้งคำถามถึงมาตรการป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษา การดูแลสุขภาพจิตของเยาวชน ตลอดจนการควบคุมการเข้าถึงอาวุธปืน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยในอนาคต
ที่มา : เพจคุยทุกเรื่องกับสนธิ
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