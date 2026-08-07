ด่วน! ภาพเหตุการณ์ล่าสุด โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี พบผู้เสียชีวิต 4 ราย ผู้ก่อเหตุยังอยู่ภายในอาคาร

สถานการณ์เหตุใช้อาวุธภายในโรงเรียน เทพศิรินทร์ นนทบุรี ยังคงอยู่ในภาวะวิกฤต โดยข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับล่าสุดระบุว่า พบผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก 3 ราย ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงปฏิบัติการเข้าควบคุมพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
รายงานเบื้องต้นระบุว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นภายใน อาคาร 5 ของโรงเรียน โดยมีรายงานว่าพบผู้เสียชีวิต 2 รายบริเวณชั้น 6 และ 2 รายบริเวณชั้น 4 ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่บริเวณ ชั้น 3 อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและรอการยืนยันอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่
แหล่งข้อมูลในพื้นที่ระบุว่า ผู้ก่อเหตุยังไม่ถูกควบคุมตัว และมีรายงานว่ามีการ บรรจุกระสุนเพิ่มเติมภายในอาคาร ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเข้าปฏิบัติการ พร้อมปิดล้อมพื้นที่เพื่อป้องกันความสูญเสียเพิ่มเติม และเร่งอพยพผู้ที่ยังอยู่ภายในโรงเรียนออกสู่พื้นที่ปลอดภัย
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยอรินทราช หน่วยกู้ชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ระดมกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์ โดยขอความร่วมมือประชาชนและผู้ปกครองหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ และติดตามข้อมูลจากหน่วยงานทางการเป็นหลัก
เนื่องจากสถานการณ์ยังดำเนินอยู่ รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ และการควบคุมตัวผู้ก่อเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
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