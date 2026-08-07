ด่วน! เอาอีกแล้ว เพจข่าวคนนนท์ รับแจ้งมีเหตุกราด"ย"ในโรงเรียนย่านนนทบุรี

เกิดเหตุระทึกในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี หลังเพจ ข่าวคนนนท์ รายงานว่า ได้รับแจ้งเหตุ มีการใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางกรวย โดยเหตุเกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ ท่ามกลางความตกใจของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง
รายงานเบื้องต้นระบุว่า หลังได้รับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยกู้ชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งรุดเข้าตรวจสอบและเข้าควบคุมสถานการณ์ พร้อมปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิต รวมถึงยังไม่มีการยืนยันสาเหตุและรายละเอียดของเหตุการณ์
ขณะเดียวกัน ข่าวดังกล่าวสร้างความวิตกกังวลให้กับผู้ปกครองจำนวนมาก หลายคนเร่งเดินทางมายังโรงเรียนเพื่อรับบุตรหลาน ขณะที่เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ และรอการยืนยันข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ คำว่า "กราดยิง" ที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์ ยังเป็นข้อมูลจากการรับแจ้งเหตุในเบื้องต้น และ ยังไม่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีลักษณะตรงตามที่มีการเผยแพร่หรือไม่ จึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูล และติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการเป็นหลัก
หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับสาเหตุของเหตุการณ์ ผลการเข้าควบคุมพื้นที่ หรือข้อมูลยืนยันจากเจ้าหน้าที่ NEWS1 จะรายงานให้ทราบทันที
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